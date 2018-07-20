استجابة لأسئلتكم: 7 معلومات مهمة عن منطقة الريف شمال المغرب

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وصل بي بي سي عربي العديد من أسئلة السادة القراء حول منطقة الريف شمال المغرب. وبعد فحص وتدقيق هذه الأسئلة تم اختيار 7 منها تلقي إجاباتها الضوء على جوانب عديدة لهذه المسألة.

ما الذي يحدث في منطقة الريف؟

تشهد منطقة الريف، شمالي المغرب توترا منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري، في أكتوبر/تشرين أول عام 2016 مطحونا في شاحنة نفايات، عندما أراد استعادة سلعته التي صادرتها الشرطة منه. وحاولت السلطات المغربية تهدئة الوضع واحتواء الحادث الفظيع، فأرسلت وزراء وكبار المسؤولين، إلى مدينة الحسيمة، واصدرت المحاكم قرارات ادانة في حق الضالعين في مقتل فكري. ولكن يبدو أن الأمور كانت قد خرجت عن سيطرة المسؤولين.

من هو محمد عبد الكريم الخطابي؟

بعد الحرب العالمية الأولى برز في المنطقة الشرقية من الريف زعيم بني وريغال الأمير عبد الكريم الخطابي الذي كان الحاكم الفعلي لمنطقته، والذي بدأ عملياته الحربية ضد أسبانيا عام 1920، ولكنه توفي في نفس العام، فخلفه نجله محمد، الذي اشتهر بأسم الأمير محمد عبد الكريم الريفي. وفي بداية عهده تقدم الجيش الأسباني واحتل مدينة أنوال فحذرهم الخطابي من التقدم أكثر من ذلك، ووقع الصدام وهزم الأسبان وقد أعلن استقلال المنطقة وإقامة الجمهورية ولكنه هزم ونفت فرنسا الخطابي إلى جزيرة لاريفيون في المحيط الهندي ثم إلى جزيرة لارينيون ثم أخيرا قررت نفيه إلى العاصمة الفرنسية باريس وقد هرب أثناء مرور باخرته في قناة السويس واستقر في القاهرة من ٢٩ مايو/آيار 1947 وحتى وفاته عام 1962.

ما هي حكاية جمهورية الريف؟

وفي فبراير/شباط عام 1923 دعا محمد عبد الكريم الخطابي كافة قبائل منطقة الريف لاجتماع عام حيث اتفق الجميع على الدفاع عن أرض الريف وتأسيس نظام سياسي فتم تشكيل مجلس شورى عام عرف بالجمعية الوطنية لتنظيم المقاومة الوطنية وإدارة شؤون البلاد. كانت أولى قرارات المجلس إعلان استقلال الريف وتأسيس الجمهورية، ولكن القوات الأسبانية والفرنسية نجحت في القضاء عليها في 27 مايو/آيار 1926.

هل تسعى منطقة الريف للانفصال عن المغرب؟

يقول نشطاء إن المنطقة لا تسعى للانفصال وإنما لتحسين أوضاعها فقد شهدت المنطقة حالات من الاضطراب والتوتر في عامي 1958 و 1959 احتجاجا على ما وصفه المحتجون بتهميش المنطقة وسوء أوضاعها فضلا عن استمرار وجود الخطابي وأسرته في المنفى، وقد نجحت السلطات المغربية في السيطرة على الموقف.

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من هم سكان منطقة الريف؟

تتميز منطقة الريف بالخصوصية الثقافية، إذ أن أغلب سكانها من الأمازيغ.

من هو ناصر الزفزافي؟

برز اسم ناصر الزفزافي كأحد أبرز وجوه حركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت شرارتها من منطقة الريف في تشرين الأول/أكتوبر 2016 مع سحق بائع السمك محسن فكري في عربة جمع القمامة في مدينة الحسيمة في شمالي المغرب.

وقد تم توقيفه في البداية بتهمة التهجم على إمام مسجد بالحسيمة أثناء إلقائه خطبة الجمعة لكن الحكم الذي صدر ضده بالسجن لمدة 20 عاما كان لدوره في قيادة الاحتجاجات.

ما هي مصادر الدخل الرئيسية في هذه المنطقة؟