حماس: التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت إنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإنهاء تصاعد العنف عبر الحدود.

وقال فوزي برهوم على حسابه على تويتر إن الجهود المصرية أسفرت عن اتفاق لوقف موجة التصعيد الراهنة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FawzyBarhoom جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي على غزة لوقف العدوان توجت بنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف هذا التصعيد . — أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) ١٤ يوليو ٢٠١٨

من جانبه، أكد داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي، التوصل لوقف إطلاق النار مع إسرائيل بعد اتصالات مصرية مكثفة.

وقال شهاب في اتصال مع بي بي سي إن حركته ستظل ملتزمة بتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار ما التزمت به اسرائيل.

وأضاف "بعد اتصالات مكثفة تم التوصل إلى تثبيت تفاهمات وقف اطلاق النار والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت فلسطين ونحن من جانبنا ملتزمون بهذه التفاهمات طالما التزم بها العدو الاسرائيلي".

ولم يرد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق.

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