مصدر الصورة AFP

أقرت إسرائيل يوم الخميس قانونا يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في البلاد وهو ما وصفه أبناء الأقلية العربية بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري.

وصوت الكنيست بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ ظهر الأربعاء، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل.

وينص القانون الجديد على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية وأن هذه الامة فقط لها الحق في تقرير المصير الوطني فيها".

وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخطوة باعتبارها "لحظة حاسمة".

كما ينص على السماح بإقامة بلدات لليهود فقط، ويؤكد على أن القدس بشطريها عاصمة إسرائيل الأبدية.

ويلغي القانون اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية ثانية في إسرائيل، معتبرا أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية.

ووصف أعضاء في الكنيست من المعارضة الاسرائيلية القانون بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق عرب إسرائيل.

وكان نتنياهو دافع الأسبوع الماضي عن القانون قائلاً: "سنحافظ على ضمان الحقوق المدنية في ديمقراطية إسرائيل، لكن الأغلبية لها أيضاً حقوق وهي تقرر الأغلبية".

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