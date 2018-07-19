تعرف على تفاصيل قانون "يهودية دولة إسرائيل"

مصدر الصورة Getty Images

أقرت إسرائيل قانونا يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد.

وصوت الكنيست بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة استمرت منذ ظهر الأربعاء، وبدأ التصويت نفسه في وقت متأخر من الليل.

وأشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخطوة باعتبارها "لحظة حاسمة".

إسرائيل تقر قانون الدولة القومية المثير للجدل

وفيما يلي نصوص قانون يهودية دولة إسرائيل:

البند الأول: مبادي أساسية:

إسرائيل هي الوطن التاريخي للأمة اليهودية

لليهود فقط في إسرائيل الحق في تقرير المصير

القانون الأساسي وغيره من القوانين يجب ترجمتها في هذا الإطار

البند الثاني: الهدف من القانون

الغرض من هذا القانون هو حماية شخصية دولة الشعب اليهودي بحيث تصدر القوانين معبرة عن دولة ديمقراطية يهودية انطلاقا من مبادئ إعلان الاستقلال.

البند الثالث: رموز الدولة:

النشيد القومي هو "هاتيكفاه" أو نشيد الأمل

العلم لونه أبيض وبه خطان لونهما أزرق يتوسطه نجمة داود

رمز الدولة منارة إسرائيل ذات السبعة أفرع وغصني الزيتون على جانبيها وعلى قاعدتها مكتوب كلمة إسرائيل

مصدر الصورة AFP

البند الرابع: اللغة

العبرية هي اللغة الرسمية للدولة

اللغة العربية تحظى بمكانة خاصة في الدولة حيث أنها متاحة في الدوائر الحكومية للمتحدثين بها

البند الخامس: العودة

لكل يهودي الحق في الهجرة لإسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية في إطار القانون.

البند السادس: تجميع الشتات والمستوطنات اليهودية

تعمل الدولة على تجميع شتات اليهود في الخارج وتعزيز المستوطنات الإسرائيلية في أراضيها وتوفير الموارد لذلك.

البند السابع: التواصل مع الشعب اليهودي في الشتات

تعمل الدولة بقوة على تعزيز أواصر الصلة بين إسرائيل واليهود في الشتات

تساعد الدولة اليهود الذين يعانون المحن أو الأسر في أنحاء العالم

البند الثامن: دراسة التراث اليهودي

تعمل الدولة على حماية تراث وتاريخ الشعب اليهودي

يتم تعليم تاريخ الشعب اليهودي وتراثه وتقاليده في كل المؤسسات التعليمية لخدمة جمهور اليهود

البند التاسع: الحفاظ على الثقافة والتراث والهوية

كل مواطن في إسرائيل بصرف النظر عن دينه أو قوميته له الحق في الحفاظ على تراثه وثقافته ولغته وهويته

الدولة قد تسمح لطائفة بما فيها أعضاء دين واحد أو قومية واحدة بإقامة مستوطنات لهم

مصدر الصورة Getty Images

البند العاشر: التقويم الرسمي

التقويم الرسمي هو التقويم العبري

البند الحادي عشر:يوم الاستقلال

يوم الاستقلال هو العطلة الوطنية للدولة

يوم إحياء ذكرى الجنود وضحايا المحرقة هي الأيام الرسمية للدولة لإحياء الذكرى

البند الثاني عشر: أيام العطلات

أيام العطلة في إسرائيل هي أيام السبت والأعياد اليهودية حيث لا يعمل الموظف في هذه الأيام إلا في حالات يحددها القانون كما يمنح القانون المجموعات العرقية حق الحصول على عطلة في أعيادها.

البند الثالث عشر: القانون المدني اليهودي

عندما تقرر محكمة أن نزاعا لا يمكن حله وفقا لقانون الدولة يتم تسويته وفقا لمبادئ الحرية والمساواة والعدالة والسلام المستمدة من القانون المدني اليهودي.

البند الرابع عشر: الحفاظ على الأماكن المقدسة

يتم حماية الأماكن المقدسة من التدنيس وكل أشكال التدمير وضد أي تدخل يحول دون وصول الجماعات الدينية إلى أماكنها المقدسة.

البند الخامس عشر: تغيير القانون