من هو الشيخ الإماراتي الذي فر إلى قطر؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption الشيخ راشد بن حمد الشرقي (الأول إلى اليمين)

طلب الشيخ راشد بن حمد الشرقي، الابن الثاني لحاكم إمارة الفجيرة والبالغ من العمر 31 عاما، اللجوء لقطر بعد هروبه من بلاده على خلفية نزاع مع حكام أبو ظبي، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن الشيخ راشد وصل إلى الدوحة في 16 مايو/آيار الماضي.

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وأشار تقرير النيويورك تايمز إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يفر فيها أحد أعضاء الأسر السبع الحاكمة في الإمارات طوال 47 عاما من عمر هذه الدولة.

ونسبت الصحيفة للشيخ راشد القول: "إنني أول عضو بالأسر الحاكمة يغادر الإمارات ويكشف كل شيء يدور هناك".

واتهم في حديثه للنيويورك تايمز حكام الإمارات بالابتزاز وغسيل الأموال، ولكنه لم يقدم دليلا على اتهاماته.

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اليمن

كما تحدث أيضا عن توتر بين النخب الإماراتية الحاكمة بسبب التدخل في اليمن.

وقال الشيخ راشد إن عدد القتلى من الجانب الإماراتي يتجاوز الرقم المعلن وهو 100، مشيرا إلى أن عدد الضحايا من الفجيرة أكبر من أي إمارة أخرى.

مصدر الصورة Reuters Image caption قوات إماراتية في اليمن

وأضاف قائلا إنه وافق على إجراء مقابلة مع نيويورك تايمز بهدف جذب انتباه الرأي العام لقضيته، ولحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبو ظبي.

واتهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية بابتزازه وتهديده ببث تسجيلات فيديو محرجة له.

وتقود الإمارات والسعودية حملة لعزل قطر دبلوماسيا واقتصاديا.

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وقد نفت قطر علنا وجود الشيخ راشد على أراضيها، ورغم ذلك ذكر مصدر مقرب من الأسرة الحاكمة في قطر إنه سمح له بالبقاء، بحسب نيويورك تايمز.

ورفض متحدث باسم سفارة الإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن التعليق، كما لم تتمكن الصحيفة من التواصل مع الأسرة الحاكمة في الفجيرة.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الشيخ راشد بن حمد الشرقي:

الابن الثاني لحاكم الفجيرة ويبلغ من العمر 31 عاما

حاصل على الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة لندن متروبوليتان

شغل منصب رئيس هيئة الثقافة والإعلام في الفجيرة