مصدر الصورة AFP Image caption يقول الجيش الإسرائيلي إن حماس "ستتحمل تداعيات التصعيد الأمني".

إسرائيل وحركة حماس في غزة على حافة الانزلاق إلى حرب جديدة، وفق تحذير مبعوث الأمم المتحدة.

وقال نيقولاي ملادينوف إنه يجب "التراجع فورا عن حافة" الحرب.

ويعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي الأمني المصغر الآن اجتماعا لمناقشة التوتر المتصاعد مع قطاع غزة.

وجاء تحذير المبعوث الدولي بعد تصعيد عسكري ملحوظ خلال الساعات الماضية من جانب الجيش الإسرائيلي ضد غزة إثر مظاهرات على حدود القطاع وإطلاق صواريخ منه على أراضي إسرائيل.

وقال ملادينوف، في تغريدة على تويتر "يجب على كل شخص في غزة أن يتراجع عن الحافة. ليس الأسبوع المقبل، ليس غدا ..حالا".

وأكدت السلطات الصحية في غزة مقتل 4 متظاهرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة" قرب السياج الحدودي بين القطاع وإسرائيل.

مصدر الصورة AFP Image caption تقول السلطات الصحية في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 4 مدنيين في هجماته الجمعة على القطاع.

وتقول إسرائيل إن أحد جنودها قتل في أعمال العنف على حدودها مع قطاع غزة.

ويحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس، التي تسيطر على غزة، مسؤولية التصعيد الحالي.

وحذر الجيش، في بيان رسمي من أن الحركة سوف "تتحمل مسؤولية تداعيات" التصعيد. وقال إن حماس "اختارت تصعيد الوضع الأمني".

وقال المبعوث الدولي في تغريدته إن "هؤلاء الذين يريدون استفزاز الفلسطينيين والإسرائيليين للانزلاق إلى حرب أخرى يجب ألا ينجحوا".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات واسعة على ما وُصف بأهداف تابعة لحماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب نقطة رصد تابعة لكتائب القسام ، الجناح العسكري لحماس في خانيونس، ما أدى الى مقتل عنصرين من القسام ، فيما قتل ناشط ثالث جراء استهداف المدفعية الإسرائيلية نقطة رصد ثانية شرق رفح.

واعتبر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات ردا على "حادث إطلاق نار خطير ضد القوات الاسرائيلية بعد ظهر الجمعة جنوب القطاع".

وقال مراسل لبي بي سي في غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف بأكثر من 8 صواريخ موقعا في محيط مدينة حمد غرب خان يونس.

وأطلقت من غزة صواريخ محلية الصنع تجاه إسرائيل ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية.

غير أن مراسل بي بي سي قال إن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية حاولت اعتراض الصواريخ.

ويتظاهر الفلسطينيون بشكل مستمر منذ شهر مارس الماضي على حدود القطاع فيما يسمونه مسيرات العودة التي تطالب بتمكين الفلسطينيين من حق العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية المحتلة وفي الأراضي التي طردوا منها إبان إعلان إسرائيل عام 1948.