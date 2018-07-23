"مسلحان يقتحمان" مبنى محافظة أربيل في كردستان العراق

مصدر الصورة Reuters Image caption قوات الأمن الكردية تطوق المبنى

تمكن مسلحان من التسلل إلى مبنى محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، وراحا يطلقان النار من النوافذ على قوات الأمن، بحسب مسؤولين.

وأخلت قوات الأمن الشوارع المحيطة بالمبنى، الذي يقع في وسط المدينة المزدحم، بحسب ما قاله مسؤولون أمنيون.

وقال نائب المحافظ، طاهر عبد الله، "في حوالي الساعة 07:45 صباحا اقترب مسلحان من مدخل المحافظة، وأخذا يطلقان النار على الحراس. وتمكنا من دخول المبنى، وهما يوجدان الآن في الطابق الثالث".

وأضاف أن قوات الأمن صعدت إلى الطابق الأرضي بعد أن طوقت المبنى، وتستعد لمهاجمة المسلحين".

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن المسلحين استوليا على أسلحة الحراس. وكانا يهتفان "الله أكبر".

ولم يعرف حتى الآن من هي الجهة التي نفذت الهجوم. ولم ترد أنباء بحدوث إصابات.

ويعد مثل هذا النوع من الهجمات أمرا نادرا في أربيل، التي توصف بأنها من أكثر مدن العراق استقرارا.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية، الذي هزم في العراق، قد نفذ تفجيرات في أربيل في الماضي. واستهدف التنظيم القوات الكردية، والمدنيين خلال السنوات الماضية.