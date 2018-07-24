قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة مقاتلة سورية من نوع سوخوي "اخترقت مجالها الجوي في جنوب هضبة الجولان".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "صاروخيْ باتريوت إسرائيليين أُطلقا باتجاه الطائرة الحربية السورية التي اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي".

وأكد البيان أن المقاتلة السورية "خرقت الأجواء الاسرائيلية بعمق كيلومتريْن"، عندما اعترضتها الصاروخان.

وذكر موقع صحيفة هآريتس أن شهود عيان من سكان شمالي إسرائيل رأوا الصاروخين الاعتراضيين وسمعوا أصوات انفجارات.

وأفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل طيار واحد في الحادث.

وأشار البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة "إنذار قصوى" إثر "تصاعد القتال الداخلي في جنوب سوريا" بما فيه نشاط مكثف للقوات الجوية السورية.

وأفيد أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها إسرائيل طائرة سورية يقودها طيار من عام 2014.

وجاء هذا الحادث بعد يوم واحد من اختبار إسرائيل استخدام نظامها الدفاعي الصاروخي المعروف باسم "مقلاع داود" لأول مرة.

وقد فُعلت المنظومة الصاروخية عندما بدا أن صاروخين سوريين من نوع أرض - أرض يقتربان من قاعدة جوية إسرائيلية.