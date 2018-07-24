سندس القطان تدافع عن تعليقاتها المثيرة للجدل حول العمالة المنزلية في الكويت

مصدر الصورة Instagram/Sondos Alqattan

دافعت الكويتية سندس القطّان، وهي خبيرة تجميل لها أكثر من مليوني متابع على موقع إنستغرام، عن موقفها بشأن ضرورة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر الأشخاص الذين يستقدمهم للعمل لديه.

فبعد موجة انتقادات واسعة طالت تصريحات لها وصفت بأنها "عنصرية"، نشرت القطان تعليقا على صفحتها على إنستغرام قالت فيه بالإنجليزية: "إن جواز سفر أي عامل وافد يجب أن يبقى في حوزة صاحب العمل وذلك لحماية مصلحة صاحب العمل بصرف النظر عن جنسية أي منهما".

كما قالت "لم أسيء معاملة أي من العاملين عندي لا حاليا ولا في السابق، ولم أحطّ من قدر أحد تحت أي ظرف كان".

ولدى القطان أكثر من مليوني متابع على موقع إنستغرام.

عقود "مسخرة"

وكانت سندس القطان قد وصفت عقود عمل تشغيل العاملات المنزليات بالـ "مسخرة".

وقالت في فيديو نشرته: "تخيلوا مثلا أن تأخذ إجازة كل خمس ساعات. كيف يكون عندك خادم بالبيت ويكون جواز (سفره) معه. إذا أخذت جوازها وسافرت مين بيعوضني؟ والأدهى والأمرّ أن لها أسبوع عطلة كل يوم. بصراحة (بسبب) هذا القانون الجديد هذه العقود الجديدة لم أعد أريد فيليبينية. تشتغل (فقط) ستة أيام (...) وتخرج (...) لا أعلم ماذا يحدث في هذه الأيام وجواز سفرها معها".

وقال المتحدث باسم شركة عطور تروج لها القطان لبي بي سي إن الشركة "ترفض تماما الأفكار التي عبّرت" عنها خبيرة التجميل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zbmdh هم بشر لهم حقوق كحقوقك وقد تكون حقوقهم أثمن بسبب غربتهم عن بلدهم وأبنائهم وعوائلهم

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العماله والخدم بشر وليس مكائن ومقتنيات خاصة بنا لنتحكم في آلية حياتهم وسجنهم بمقابل زهيد لايتجاوز قيمة فاتورة بترول أو هاتف

إن لم يناسبك العقد فلست مجبوره على قبوله

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#سندس_القطان pic.twitter.com/PIRXY2Wen6 — Zayed (@zbmdh) ٢٣ يوليو ٢٠١٨

سندس القطان توضح موقفها من العمالة المنزلية

حقوق جديدة؟

لكن الحديث عن حقوق العاملات المنزليات في الكويت ليس جديدا، بل يعود إلى عام 2016 بعد صدور قراريا بهذا الشأن.

وفي يوليو/تموز 2016، نشرت وسائل إعلام كويتية لائحة تنفيذية أصدرتها السلطات لقانون العمالة المنزلية وجاء ضمن المادة (8): "عدم الاحتفاظ بأي مستندات أو وثائق إثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر أو البطاقة المدنية إلا بناء على موافقة العامل المنزلي".

كما جاء في المادة (13): يجب أن تتضمن عقود الاستقدام "الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر".

مصدر الصورة alanba.com.kw Image caption صورة من موقع جريدة الأنباء الكويتية 2016/7/20

وفي أيار 2018، وقعت الكويت والفلبين بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين اتفاقية بشأن العمالة المنزلية، أكدت على الحقوق المكفولة للعمالة الأجنبية.

الكويت والفلبين يوقعان اتفاقية تنهي أزمة العمالة المنزلية بينهما

وكان الرئيس الفلبيني فرض في فبراير/شباط الماضي حظرا مؤقتا على إرسال العمالة إلى الكويت بعد مقتل عاملة منزلية فلبينية ثم تعمقت الأزمة في أبريل/نيسان بعد قرار الكويت طرد السفير الفلبيني لديها بعد تداول مقاطع فيديو لموظفين من سفارة الفلبين يساعدون مواطناتهن على الهرب من مشغليهن "المشتبه بارتكابهم انتهاكات بحقهن".

ويوجد في الكويت قرابة 260 ألف فلبيني يعملون في البلد الخليجي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption توجد آلاف العاملات الفلبينيات في الكويت

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