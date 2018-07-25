مصدر الصورة AFP Image caption السلطات السورية تقول إن الطائرة كات تغير على مواقع للمسلحين في سوريا

حذر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط من تصاعد المواجهات الخطيرة بين إسرائيل وسوريا.

وجاءت تحذيرات، نيكولاي ملادينوف، بعد إسقاط إسرائيل لطائرة سورية فوق مرتفعات الجولان المحتلة.

وتصر دمشق على أن الطائرة كانت في الأجواء السورية.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقال إن قوات بلاده تصرفت تصرفا صحيحا عندما أسقطت مقاتلة سورية فوق هضبة الجولان، مضيفا أن الطائرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، وخرقت وقف إطلاق النار الموقع في عام 1974.

وقال ملادينوف أمام مجلس الأمن الدولي: "أدعوا كلا الطرفين إلى الالتزام بنصوص اتفاق عام 1974".

لكن السلطات السورية تقول إن الطائرة كانت في المجال الجوي السوري تقصف المتشددين عندما تعرضت لإطلاق نار. وقد سقط حطامها في سوريا.

وكتب الجيش الإسرائيلي على حسابه بموقع تويتر أن صاروخين أرض جو أطلقا على مقاتلة سوخوي.

وجاء في وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن إسرائيل استهدفت الطائرة في المجال الجوي السوري، بينما تقول التقارير الإسرائيلية إنها كانت فوق مرتفعات الجولان المحتلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن سوريا ارتكبت "انتهاكا صارخا" لاتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 التي تحدد خطوط التماس بين الطرفين في مرتفعات الجولان.

وكتبت صحيفة هآرتس على موقعها الالكتروني أن سكان شمالي إسرائيل شاهدوا الصواريخ وسمعوا دوي الانفجار.

وتصاعدت ألسنة النيران وأعمدة الدخان في المنطقة الفاصلة بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

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