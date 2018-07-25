"أكثر من 30 قتيلا" في سلسلة هجمات انتحارية جنوبي سوريا

مصدر الصورة Reuters Image caption التقارير تفيد بأن مسلحين نفذوا هجمات في مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية جنوبي سوريا

أسفرت سلسلة هجمات انتحارية جنوبي سوريا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، بحسب وسائل إعلام حكومية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات.

وتفيد التقارير بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري في مدينة السويداء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن انتحاريا فجر نفسه في منطقة السوق بالمدينة، وأنه تم قتل انتحاريين آخرين قبيل تفجير نفسيهما.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، ومقره بريطانيا، فقد قتل 32 شخصا بينهم العديد من المدنيين في سلسلة من الهجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق تسيطر عليها القوات الحكومية جنوبي سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 3 انتحاريين فجروا أحزمة ناسفة في السويداء وحدها بينما هاجم آخرون قرى إلى الشمال والشرق من المدينة، وفقا لوكالة فرانس برس للأنباء.

وأوضحت سانا أن وحدات الجيش الحكومي تصدت لهجوم شنه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية على قرى المتونة شمال مدينة السويداء ودوما وتيما والشبكي بريف السويداء الشمالي الشرقي.

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