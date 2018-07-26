الخطوط الجوية العراقية توقف طيارين عن العمل لشجارهما في الجو

Image caption طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية

أوقفت الخطوط الجوية العراقية اثنين من طياريها عن العمل إثر مشاجرة بينهما في قمرة القيادة في الجو في رحلة على متنها أكثر من 157 راكبا، فضلا عن طاقم الطائرة.

واندلع الشجار بين الطيارين عندما كانت الطائرة محلقة في رحلة من العاصمة العراقية بغداد إلى مدينة مشهد الإيرانية.

وقالت الشركة العراقية في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية إن وزارة النقل العراقية "فتحت تحقيقا مع الطيارين"، مضيفة "صدرت الأوامر سلفا بإيقافهم عن الطيران وتم تكليف مفتش عام الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهما".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مذكرة أرسلها مساعد الطيار إلى إدارة الشركة، تقول إنها اطلعت عليها،القول : "احتدم النقاش مع الطيار لأنه منع المضيفة من جلب صينية الطعام لي بحجة أنني لم أطلب الأذن منه".

وبعد أن تناول الطيار طعامه شتم مساعده "بكلمات بذيئة وغير لائقة .... حتى تعالت أصواتنا وقام بالاعتداء علي ضربا مما دفع أحد أفراد الحماية لفض الشجار بيننا". بحسب رسالة المساعد.

واستأنف الاثنان شجارهما بعد هبوط الطائرة بأمان في مطار بغداد الدولي مباشرة وقبل نزول المسافرين،" تجاوز الكابتن مرة أخرى بالضرب والشتم" حسب رسالة المساعد الذي أقر أيضا أنه بادله الضرب "دفاعا عن النفس".

ولم يتسن الاطلاع على المذكرة التي رفعها الطيار نفسه عن الحادث.

وشدد بيان وزارة النقل على القول إنه "لن يكون هناك تهاون مع أي طرف. ولن تكون أمامهما أي فرصة للإفلات من العقوبات المشددة" مشيرا إلى أنهما قد يواجهان منعا من الطيران مدى الحياة.

وقد أثارت الحادثة موجة تعليقات مستنكرة أو ساخرة انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي .

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