سليماني يحذر ترامب "قد تبدأ أنت الحرب لكن إيران من ستنهيها"

حذّر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني الولايات المتحدة من الدخول في حرب مع إيران.

وقال سليماني موجها خطابه للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقول " قد تبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

وأضاف سليماني أن البحر الأحمر لم يعد آمنا بوجود القوات الأميركية فيه، وقال "البحر الأحمر كان بحرا آمنا، حولتموه إلى بحر غير آمن، الرياض كانت مدينة آمنة الآن تسقط فيها القذائف".

وقال "واجبي كعسكري يحتم علي الرد على تهديدات ترامب، وعليه أن يعي أنه إذا كان يريد استخدام لغة التهديد فعليه أن يوجه كلامه لي وليس للرئيس روحاني".

كما توجه سليماني بالكلام مباشرة إلى ترامب بالقول " أنا ندكم وقوات القدس هي ندكم وليس إيران كدولة، ليس هناك ليلة ننام فيها ولا نفكر بكم".

ترامب وروحاني يتبادلان التصريحات الغاضبة

ونعت سليماني ترامب بالمقامر مؤكدا أنه "في اللحظة التي أنت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك لدرجة لا يمكنك تصورها".

وتعد تصريحات سليماني الأحدث في حرب كلامية بين الإدارة الأمريكية وإيران، ارتفعت وتيرتها بعد أن هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب، محذرا إدارته من اتخاذ سياسة معادية لبلاده، وقال " إن الحرب بين البلدين ستكون أم الحروب".

روحاني لترامب: لا تلعب بذيل الأسد فالحرب مع إيران ستكون "أم الحروب"

مصدر الصورة AFP Image caption تتعرض إيران لضغوط منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض

كما علق روحاني، على تلويح الرئيس الأمريكي بمنع تصدير النفط الإيراني بالقول "من يفهم قليلا في السياسية لا يوافق على وقف تصدير النفط الإيراني"، مذكرا أن بلاده "تمتلك الكثير من المضائق، ومضيق هرمز واحد منها".

وكان الرئيس الأمريكي رد على روحاني محذرا إيران من مغبة تهديد الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إن إيران ستواجه تبعات لم يواجهها إلا قلة عبر التاريخ".

كما أضاف موجها تهديده إلى نظيره الإيراني: "لا تهدد الولايات المتحدة أبدا".

وتتعرض إيران لضغوط منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وقد تواجه عقوبات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العظمى بشأن برنامجها النووي.

وكانت الإدارة الأمريكية طلبت من دول العالم التوقف عن شراء النفط الإيراني، وتجري محادثات مع عدد من الدول التي تستورده، لمطالبتها بوقف وارداتها بحلول الرابع من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وبينما تستعد واشنطن لإقرار عقوباتها على إيران بشأن برنامجها النووي، فإن التيار المتشدد في إيران يحشد الرأي العام ضد سياسة ومواقف ترامب من طهران.

وعقب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي، يهدف لكبح البرنامج النووي الإيراني، كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في الحادي والعشرين من مايو/ أيار الماضي عن "استراتيجية جديدة"، تهدف إلى إرغام إيران على الخضوع لـ 12 مطلبا صارما.

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