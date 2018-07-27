تعرف على فصيل "مشايخ الكرامة" المدافع عن الدروز في السويداء

مصدر الصورة Reuters Image caption آثار التدمير في أعقاب الهجمات الانتحارية في السويداء

أعلن فصيل مشايخ الكرامة ويعرف أيضا بـ "رجال الكرامة" و"شيخ الكرامة" في السويداء النفير العام بعد الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظة الواقعة جنوب غرب سوريا وأسفر عن سقوط العديد من القتلى واختطاف العشرات.

ودعا الفصيل كافة الفصائل المقاتلة في السويداء بمختلف مسمياتها إلى الوقوف صفا واحدا والابتعاد عن جميع الخلافات ورفع الجاهزية للذود عن الأرض والعرض.

وأكد الفصيل أنه سيعمل على استعادة المدنيين المختطفين من قبل عناصر التنظيم.

وكانت الهجمات قد اسفرت عن مقتل 246 شخصا على الأقل من بينهم العديد من الأطفال، بحسب مسؤولين سوريين ونشطاء.

وقال صحفي محلي لبي بي سي عربي إن "مسلحين استهدفوا مدينة السويداء من ثلاثة محاور هي وسط المدينة، والريف الشرقي للمحافظة في قرى طربا والكسيب والغيضة والشبكي والشريحة، والريف الشمالي الشرقي في قرى المتونة والسويمرة وعراجة وتيما."

ووقعت الهجمات في مدينة السويداء، التي تسيطر عليها الحكومة، وما حولها، بحسب وسائل إعلام حكومية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنها.

ولكن مواقع سورية معارضة أشارت إلى نقل المئات من عناصر التنظيم من جنوب دمشق إلى بادية السويداء في مايو/أيار الماضي في إطار اتفاق غير رسمي مع الحكومة السورية، وسحب الجيش السوري لجانب كبير من قواته من المنطقة ليدفع بها إلى محافظة درعا المجاورة.

لكن ما هي قوات "مشايخ الكرامة"؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن "مشايخ الكرامة":

تأسست قوات مشايخ الكرامة عقب اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 للدفاع عن دروز السويداء

يصر فصيل مشايخ الكرامة منذ بدايته على اتخاذ موقف محايد من الأزمة السورية رافضا الانحياز لأي طرف

خاض الفصيل معارك شرسة ضد تنظيم الدولة وجبهة النصرة

تم اغتيال قائد الفصيل الشيخ وحيد البلعوس عام 2015 والذي كان يعارض تجنيد شباب الدروز في الجيش السوري