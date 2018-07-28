مصدر الصورة AFP Image caption أسفر فض اعتصام رابعة عن مقتل أكثر من 600 شخص، وفق أرقام حكومية مصرية

أحالت محكمة مصرية أوراق 75 شخصا أدانتهم في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

ومن بين المحالين للمفتي القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، وكذلك القياديان في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وطارق الزمر.

ومن بين الـ 75 شخصا المحالة أوراقهم للمفتي 44 شخصا هاربا حوكموا غيابيا.

ورأي المفتي استشاري فقط غير ملزم للمحكمة.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في القضية التي حوكم فيها 739 شخصا إلى الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن بين المتهمين، حضر 367 شخصا بينما حوكم 372 غيابيًا.

ومن بين المتهمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والمصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان، وهما ليسا من بين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي.

وحوكم المتهمون باتهامات عديدة، أبرزها تدبير تجمهر مسلح وقطع الطرق، والقتل العمد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر.

وفضت قوات الشرطة والجيش المصريان اعتصامي ميداني رابعة والنهضة، في 14 من أغسطس/ آب عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، نظام الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي احتشد مؤيدوه في الميدانين احتجاجا على ذلك.

وأسفر فض الاعتصامين عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب الأرقام الحكومية المصرية، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تفوق ذلك.