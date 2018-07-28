Image caption انتشرت رقصة كيكي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم

أخلت النيابة العامة المصرية سبيل طالب جامعي، بعد تغريمه 1050 جنيها (نحو 60 دولار)، بسبب أدائه رقصة "كيكي" خارج سيارته وعرض مقطع فيديو لذلك.

وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تستدعي فيها النيابة المصرية شخصا بعد أداء هذا النوع من الرقص خارج السيارة.

وتداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من دول العالم مؤخرا مقاطع فيديو يرقصون فيها، بعد نزولهم من سياراتهم أثناء سيرها، على أنغام أغنية In My Feelings للمغني الكندي دريك.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إنها رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لقائد سيارة نزل من سيارته أثناء سيرها بالطريق العام، وتخلى عن عجلة القيادة مع استمرارها في السير دون سائق، وقام بحركات استعراضية بجوارها، ما يعرض حياته وحياة المواطنين من المارة وقائدي السيارات للخطر.

وكان مصدر بالإدارة العامة للمرور في مصر قد صرح، قبل أيام، بأنه في حال رصد أي حالة على الطرق لما يعرف بـ "رقصة كيكي"، سيتم توقيع غرامة فورية على قائد السيارة، بإجمالي مخالفات 5100 جنيه (نحو 280 دولار)، وهي أقصى غرامة.

وأكد المصدر أن إدارة المرور ستتخذ التدابير الأمنية اللازمة، لضبط أي صورة للخروج عن قوانين المرور، مع إحالة أي متسبب في حوادث السير إلى النيابة العامة.