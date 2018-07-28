مجلس سوريا الديمقراطية: نعمل مع الحكومة على خارطة طريقة نحو دولة لا مركزية

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption اجتماع لمجلس سوريا الديمقراطية في وقت سابق من الشهر الحالي

أعلن تحالف في سوريا، يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة، أنه اتفق مع الحكومة في دمشق على تشكيل لجان تعمل من أجل وضع نهاية للحرب الدائرة منذ أعوام.

وبحسب مجلس سوريا الديمقراطية، فإن عمل اللجان يتضمن السعي إلى رسم خارطة طريقة "تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية".

كما أوضح بيان صادر عن المجلس أن اللجان ستعمل على "تطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب السوري".

ويتبع المجلس تحالف قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق شمال وشمال شرقي سوريا.

ولم يصدر تعليق من جانب الحكومة السورية بشأن ذلك.

وهذه أول مفاوضات معلنة بين حكومة الرئيس بشار الأسد والتحالف الذي يقوده الأكراد.

ووفقا لمجلس سوريا الديمقراطية، فإن الاجتماع مع الحكومة جاء بدعوة منها.

وأشار إلى أن "الهدف من هذا اللقاء وضع الأُسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل ولحل كافة المشاكل العالقة".

وتمكن الأكراد بمساعدة عسكرية من الولايات المتحدة ودول غربية من طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة.

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