البحرية الإسرائيلية تعلن اعتراض سفينة حاولت الوصول إلى غزة

مصدر الصورة JACK GUEZ Image caption البحرية الإسرائيلية اقتادت السفينة إلى ميناء أشدود

أعلنت البحرية الإسرائيلية اعتراض سفينة تحمل علم النرويج كانت تسعى إلى الوصول لقطاع غزة.

وكان على متن السفينة نشطاء يريدون توصيل مساعدات طبية إلى القطاع.

واقتادت البحرية الإسرائيلية السفينة إلى ميناء أشدود، وقالت إن الحمولة الموجودة عليها قد تنقل إلى غزة من الميناء.

وتحذر الأمم المتحدة من أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل عليه.

لكن إسرائيل تقول إن إجراءاتها ضرورية لمنع مسلحين من تهريب أسلحة قد تستخدم ضدها.

ووصف زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار، ما حدث بأنه "قرصنة بحرية إسرائيلية مخالفة للقوانين الدولية واعتداء على متضامنين سلميين لا يشكلون أي تهديد لدولة الاحتلال".

كما دعا بيراوي وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت للتدخل لحماية سفن كسر الحصار من الاعتداء الإسرائيلي، موضحا أن اثنين من المشاركين بريطانيين: الصحفي ريتشارد سودان، مراسل قناة برس تي في اللندنية، والناشطة والكاتبة ومستشارة طب العظام سوي آنغو .

وبحسب متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقدت انتهت عملية سلاح البحرية وتم خلالها القبض على سفينة أبحرت من أوروبا بهدف خرق الطوق البحري المفروض على غزة.

وأوضح المتحدث أن العملية "استكملت دون أحداث استثنائية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمم المتحدة تحذر من أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب القيود الإسرائيلية

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