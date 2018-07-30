السلطات المصرية تحقق في وفاة راهب مسيحي بارز في ظروف غامضة

مصدر الصورة DeAgostini/Getty Images Image caption قال الراهب باسيلوس من الدير إن المنطقة التي عثر بها على جثة الراهب "مخصصة لإقامة الرهبان"

تجري السلطات المصرية تحقيقا بشأن وفاة رئيس أحد أكبر الأديرة، بعدما لقي مصرعه الأحد في ظروف وُصفت بأنها "غامضة".

وقال مصدر أمني مصري إن الطب الشرعي انتهي من تشريح جثة الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير الأنبا مقار، وسيتم موافاة النيابة بتقرير مبدئي عن ملابسات وأسباب الوفاة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية قد استدعت الجهات الرسمية للتحقيق في الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح يوم الأحد داخل الدير الموجود في وادي النطرون، على بعد نحو 80 كيلومترا شمال القاهرة .

ويواصل فريق البحث المكلف بالتحقيق في القضية الاستماع إلى الرهبان والعاملين بالدير، فيما منع الدخول أو الخروج من الدير وإليه، مع تمشيط محيطه واستجواب من يسكنون بالقرب منه.

وقال الراهب باسيلوس المقاري، أحد الرهبان في الدير، لبي بي سي في اتصال هاتفي "إنه لا يسمح بدخول غرباء إلى الدير الذي يؤمنه من الخارج أفراد شرطة من وزارة الداخلية".

مصدر الصورة DeAgostini/Getty Images

وأضاف باسيلوس أنه يرجح "تلقيه (الأنبا إبيفانيوس) ضربة بآلة حادة على الرأس أدت إلى وفاته".

وقال إن المنطقة التي عثر بها على جثة الراهب "مخصصة لإقامة الرهبان ويصعب لأي شخص من خارج الدير الوصول إليها".

ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الراهب في بيان جاء فيه: "نظرا لأن غموضا أحاط بظروف وملابسات رحيل الأنبا إبيفانيوس، تم استدعاء الجهات الرسمية وهي تجري حاليا تحقيقاتها حول هذا الأمر، وننتظر ما سوف تسفر عنه نتائج هذه التحقيقات".

وأعلنت الكنيسة إقامة صلاة الجنازة ظهر يوم الثلاثاء على الأنبا إبيفانيوس.

مصدر الصورة DeAgostini/Getty Images Image caption يعد هيكل الدير أثرا بدأت نواته عام 360 ميلاديا، وأعيد بناؤه في أيام البابا بنيامين في عام 655 ميلاديا

ويرأس الأنبا إبيفانيوس دير الأنبا مقار منذ عام 2013، ويعد الدير أحد أكبر الأديرة في مصر حيث تبلغ مساحة الدير الإجمالية أكثر من 10 كيلومتر مربع.

ويعد هيكل الدير أثرا بدأت نواته عام 360 ميلاديا، وأعيد بناؤه في أيام البابا بنيامين (البطريرك 38) في عام 655 ميلاديا، ولا يزال هيكله الكبير المعروف بهيكل الأنبا مقار بقبته باقيا حتى الآن.

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