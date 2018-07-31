مصدر الصورة AFP Image caption حُكم على ناصر الزفزافي زعيم الحراك الشعبي بالسجن 20 عاما.

عبر أحد نشطاء حراك الريف في المغرب عن "خيبة أمله" إزاء ما وُصف بالتجاهل مع جانب ملك المغرب، محمد السادس، لسجناء الحراك، وذلك في خطابه بمناسبة عيد جلوسه على العرش.

وحكم على نشطاء من الحراك الشعبي بأحكام مشددة بالسجن قبل نحو شهر، وذلك بعد توقعات بعفو ملكي عنهم بهذه المناسبة.

وألقى الملك خطابه من مدينة الحسيمة، معقل الحراك، ما عزز التوقعات بالعفو عن النشطاء.

وقال عبدالإله حاكي، أحد نشطاء حراك الريف، في تصريحات لبي بي سي إن سكان الحسيمة كانوا ينتظرون أن يتضمن الخطاب شيئا عن المعتقلين.

وأضاف: "الصحافة الوطنية والدولية استبقت الخطاب بالحديث عن قرب صدور عفو، أو خطوات ملموسة باتجاه حلحلة قضية المعتقلين، أو أن يطلق سراحهم أو سراح بعضهم على الأقل".

وفي أواخر عام 2016، اندلعت احتجاجات حاشدة في منطقة الريف مركزها مدينة الحسيمة، عرفت باسم الحراك الشعبي، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن 20 عاما على ناصر الزفزافي، قائد الحراك، كما تلقى عدد من زملائه أحكاما مماثلة، وتلقى آخرون أحكاما أخف.

ورغم حث العاهل المغربي للحكومة على ضرورة الإسراع في مواجهة المشاكل الاجتماعية، لا سيما في مجالي الصحة والتعليم، إلا أنه لم يشر إلى قضية النشطاء المعتقلين، ولا إلى أزمة الريف عموما.

لكن نجيمة الغزالي، الوزيرة المغربية السابقة، ترى أن العفو الملكي لا يأتي ضمن خطاب موجه للأمة، وإنما يعلن عنه بعد الخطاب ووفق قواعد بعينها.

مصدر الصورة EPA Image caption تظاهر الآلاف في العاصمة الرباط في منتصف يوليو/ تموز، احتجاجا على الأحكام المشددة ضد نشطاء حراك الريف.

وعلى الرغم من أن بيانا رسميا، صدر بعد خطاب الملك، كشف عن عفو ملكي بحق أكثر من 1200 سجين، إلا أنه لم يوضح إذا ما كان من بينهم أي من معتقلي الحراك.

لكن وسائل إعلام مغربية قالت إن القائمة لا تشمل أيا من نشطاء الحراك، كما نقلت عن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ، قوله إن إقصاء نشطاء الحراك من العفو الملكي يزيد الملف والأوضاع في منطقة الريف تعقيدا.

وخلال خطابه حذر محمد السادس من وصفهم بـ"دعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام"، من "استغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب".

وقالت الغزالي، لبي بي سي، إن تحذير الملك غير موجه لنشطاء الحراك، وإنما موجه للمسؤولين الذين تسببوا في الحراك، والذين جعلوا أهالي الحسيمة وغيرها من مناطق الريف يصلون إلى هذه الحال.

وأضافت: " المتظاهرون بالحسيمة لم يخرجوا عن النطاق المسموح، وإنما طالبوا بالعيش الكريم، والعمل والمدارس والمستشفيات".

وتابعت: "المقصودون بالتحذير هم من يرغبون في تسييس عمل الحراك، واستغلاله كمطية سياسية للوصول لأغراض بعينها".

وقال حاكي: "نتوقع الإفراج عن إخواننا وأبنائنا، الذين نقطع 1200 كيلومتر ذهابا وإيابا إلى الدار البيضاء، من أجل زيارتهم".

وأضاف أن الأهالي "يعانون الأمرين في الزيارات والمحاكمات".

وقالت نجيمة "نثق في العدالة المغربية والملك محمد السادس، ونتمنى أن يستمع لأصوات الأهالي، والأسر المغربية الموجودة في الريف".

واندلع الحراك الشعبي في المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، بعد وفاة بائع سمك يدعى "محسن فكري" داخل شاحنة قمامة، بينما كان يحاول استعادة سمكه الذي صادرته الشرطة.

وكانت مظاهرات الحسيمة، إلى جانب الاحتجاجات التي نظمت في مدينة جرادة في أوائل عام 2018، هي الأضخم منذ الاضطرابات التي وقعت عام 2011، ودفعت الملك محمد السادس، إلى تفويض بعض سلطاته إلى برلمان منتخب.