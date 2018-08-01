الحوثيون يعلنون "وقفا مؤقتا" للعمليات العسكرية البحرية في اليمن

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أعلنت حركة أنصار الله الحوثية في اليمن أنها ستبدأ "بوقف مؤقت أحادي الجانب" للعمليات العسكرية البحرية لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك بعد أيام من تعليق السعودية صادرات النفط عبر مضيق باب المندب في أعقاب هجوم على ناقلتي نفط الأسبوع الماضي.

وأعلنت "وزارة الدفاع" التابعة للحوثيين في بيان أن الهدنة "بدأت الساعة الثانية عشر مساء يوم 31 يوليو/ تموز ما لم يكن هناك أي تصعيد للعدوان".

وأكد البيان نقلا عن مصدر في الوزارة الترحيب "بأي مبادرة تدعو إلى حقن الدماء ووقف العدوان على اليمن".

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في بيان، إن إيقاف العمليات العسكرية البحرية سيكون "لمدة محددة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف" الذي تقوده السعودية في اليمن.

كما أكد الحوثيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن المدة الأولية لإيقاف العمليات ستستمر أسبوعين.

ولم يصدر أي تعليق على الهدنة من قبل التحالف العسكري في اليمن الذي تقوده السعودية.

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وكانت السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد علقت بشكل مؤقت كل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 26 من يوليو/ تموز الماضي، بعد هجوم استهدف ناقلتي نفط سعوديتين عند مضيق باب المندب.

ويصل مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم، البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها، تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة، بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

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