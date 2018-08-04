"حرية" تقترب من قطاع غزة

مصدر الصورة JACK GUEZ

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اقتراب سفينة النشاء السويدية "حرية" على مسافة 40 ميلا بحريا من القطاع.

وحمّل زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية "الاحتلال المسؤولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة".

وتحمل "حرية" على متنها ١٢ ناشطا دوليا أغلبهم من السويد.

وفي وقت متأخر من الشهر الماضي، أعلنت البحرية الإسرائيلية اعتراض سفينة تحمل علم النرويج كانت تسعى إلى الوصول لقطاع غزة.

وكان على متن السفينة نشطاء يريدون توصيل مساعدات طبية إلى القطاع.

توتر في القطاع

ولقي فلسطيني مصرعه برصاص الجيش الإسرائيلي ، بينما أصيب 220 آخرون في احتجاجات بالقرب من الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة المحاصر على الحدود، الجمعة، وسط مساعٍ دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته ردّت "وفقا لتدابير العمل النموذجية"، وهي عبارة عادة ما تشير إلى استخدام الرصاص الحي، بعدما "اخترق بعض سكان غزة السياج الحدودي وهاجموا القوات بالقنابل الحارقة".

وأشار إلى قرابة ثمانية آلاف من سكان القطاع قد شاركوا في الاحتجاجات في خمسة مواقع على طول الحدود.

وقال مسؤول صحي في غزة إن الفلسطيني القتيل يبلغ من العمر 25 عاما، وإن 90 شخصا من المصابين الـ 220 جرحوا جراء إطلاق الرصاص الحي.

يذكر أن 156 فلسطينيا قد لقوا مصرعهم في الاحتجاجات التي اندلعت في مارس / أذار الماضي للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية على قطاع غزة، بينما قتل جندي إسرائيلي برصاص قناص في غزة.

وخسرت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في النيران التي أضرمتها الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم المعبأة بالمواد الحارقة التي يُطلقها المحتجون من القطاع.

مصدر الصورة EPA Image caption واصل الفلسطينيون تنظيم مسيرات احتجاج أسبوعية على حدود قطاع غزة منذ مارس/أذار الماضي

جهود التوسط

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد ألغى زيارته المقررة الأسبوع المقبل إلى كولومبيا، لعقد مشاورات مع كبار الوزراء، الأحد، بشأن مقترحات قدمها دبلوماسيون لإنهاء التوتر على الحدود، بحسب .

كما وصل عدد من كبار المسؤولين في حركة حماس إلى غزة قادمين من القاهرة، بعد مفاوضات بحث إمكانية التوصل إلى اتفاق، لكن لم ترد أي تفاصيل بشأنها.

وضمّ الوفد نائب حركة حماس، صالح العاروري، الذي أبعدته إسرائيل عام 2010.

وقال المتحدث باسم حماس، فوزي برهوي، قبل وصول مسؤولي الحركة إلى القطاع، إن "الوفد سيتشاور... بشأن قضايا تهم الفلسطينيين، على رأسها تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حصار غزة".

وتحذر الأمم المتحدة من أن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد آخر بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل عليه.

لكن تل أبيب تقول إن إجراءاتها ضرورية لمنع تهريب أسلحة قد تستخدم ضدها.

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