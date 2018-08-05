Image caption العاهل السعودي ومرشد الثورة الايرانية

وافقت السعودية على دخول دبلوماسي إيراني لرئاسة مكتب لتمثيل المصالح الإيرانية في مدينة جدة في المملكة في خطوة وصفت بأنها إيجابية للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء :"بموجب اتفاق مع وزارة الخارجية السعودية، سوف يتولى محمد علي بك، المدير الحالي لدائرة عمان واليمن في الخارجية الإيرانية، رئاسة مكتب تمثيل مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة".

وشهدت الروابط بين السعودية وإيران تراجعا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، لاسيما بعد أن قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن اقتحم متظاهرون سفارتها في طهران في أعقاب إعدام المملكة رجل دين شيعي بارز.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي إيراني الأحد قوله :"وافقت السعودية علي منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية، ويري مراقبون منح التأشيرة بمثابة خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض".

كما وافق البلدان على عرض سويسرا العمل كقناة دبلوماسية بينهما.

وكانت السعودية قد رحبت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/آيار الماضي بشأن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وقال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة، إن ثمة "انفراجة" في العلاقات بين البلدين المتنافسين في المنطقة.

وأضاف قاسمي :"حتى قبل أسبوعين، لم تصدر أي تأشيرات دخول لأسماء طرحناها منذ فترة طويلة".

وقال :"لكن في غضون الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين، حدثت انفراجة، وأعتقد أن ثمة مؤشرات على أن مكتب رعاية المصالح سيفتح".

وتصاعدت التوترات بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث تدعم السعودية وإيران أطرافا متحاربة في سوريا واليمن وأحزابا سياسية متنافسة في العراق ولبنان.

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