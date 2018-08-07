السعودية تطلق تطبيقا على الهاتف المحمول لـ "تقييم الخطب الدينية"

مصدر الصورة AFP Image caption السلطات السعودية تعمل على تعزيز صورة "الإسلام المعتدل"

تستعد السلطات في المملكة العربية السعودية لإطلاق تطبيق على الهاتف المحمول، لمراقبة الخطب الدينية والصلوات في المساجد والسماح للمصلين بمعرفة ما إذا كان من المتوقع أن يستمر الداعية في إلقاء الخطب لفترة طويلة أم لا.

وبحسب وزير الشؤون الإسلامية في البلاد، عبد اللطيف آل الشيخ، سوف يسمح التطبيق بمراقبة المساجد، على أن يتم تقييم طبيعة الخطبة ومدتها الزمنية "بالدقيقة والثانية"، حسبما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.

ومن غير الواضح تماما من الذي سيقوم بالمراقبة بالضبط، لكن يُعتقد أن رواد المساجد العاديين سيكونون قادرين على تقييم الداعية.

وتدرس السعودية حالياً تجديد الخطاب الديني، وهناك جدل حول توحيد مضمون الخطب الدينية لإبعاد الناس عن الفكر "الأجنبي والحزبي والإخوان المسلمين".

وقال الوزير إن الدين "ليس مجالاً للتلاعب بعقول الناس، ولا ينبغي له أن يهدد أمن واستقرار هذا البلد المبارك".

وكانت السعودية قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في عام 2014.

مصدر الصورة BBC Sport Image caption أصبح السعوديون الآن قادرين على تقييم سلسلة كاملة من الخدمات العامة عبر هواتفهم المحمولة

نحو مجتمع أكثر ليبرالية؟

ويأتي تطبيق "تقييم الخطبة" بعد أيام من إطلاق تطبيق آخر للهاتف المحمول يستطيع من خلاله المواطنون السعوديون تقييم أي خدمة حكومية، بدءا من الرعاية الصحية وصولا للأمور الرياضية والترفيهية، بحسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ويوصف "التطبيق الوطني" بأنه "تطبيق على الهاتف المحمول يُمكّن المواطنين والمقيمين والزائرين من تقييم الخدمات العامة وتقييم مدى رضاهم والمساهمة في الجهود الجارية التي تركز على تحسين الخدمات العامة".

ويبدو أن الإصلاحات الحالية في السعودية يقودها ولي العهد محمد بن سلمان وتنطوي على خطط لإعادة المملكة إلى "الإسلام المعتدل" وتحرير المجتمع تدريجيا.

لكن الرياض أعلنت خلال الأسبوع الجاري أنها طردت السفير الكندي وجمدت العلاقات التجارية مع كندا بعد أن دعت أوتاوا إلى إطلاق سراح نشطاء حقوقين في المملكة.

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