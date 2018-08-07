ما هي الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا؟
يبدو أن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين السعودية وكندا بسبب موقف كندا من اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والانسان في السعودية لن تجد طريقها الى الحل أو الحلحلة قريباً.
فبعد إعلان السعودية عن طرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها لدى كندا، عقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مؤتمراً صحفياً تناولت فيه الأزمة بين البلدين وأصرت خلاله على موقف بلادها من اعتقال الناشطات السعوديات.
وقالت الوزيرة الكندية: " ليعلم كل الكنديين هنا وفي الخارج إن كندا ستدافع عن حقوق الانسان في الداخل وحول العالم وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. وهذا الموقف ثابت ومعروف لدى الجميع وينطبق على حقوق المرأة في السعودية".
هل توقف كندا تصدير الأسلحة للسعودية كما فعلت ألمانيا؟
وكانت الوزيرة قد نشرت تغريدة لها عبر تويتر جاء فيها "هالني سجن سمر بدوي في العربية السعودية. تقف كندا الى جانب عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة وسوف نستمر بالمطالبة بقوة باطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي".
من هي سمر بدوي التي أدى اعتقالها إلى أزمة بين السعودية وكندا؟
وجاء رد فعل السعودية على موقف الوزيرة الكندية عبر التصعيد ضد كندا واتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي ضدها وشملت:
- استدعاء السفير السعودية لدى كندا.
- تجميد جميع رحلات الطيران السعودي إلى مدينة تورنتو الكندية اعتباراً من 13 اغسطس/آب الجاري.
- تجميد جميع التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا مع "احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
- إيقاف التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، ونقل المبتعثين إلى دول أخرى. وقال وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث أن هناك 12 ألف سعودي بينهم 7 آلاف طالب وطالبة والبقية مرافقون أو افراد أسر المبتعثين.