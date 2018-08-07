ما هي الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption أوقفت السعودية الرحلات إلى كندا قبل موعد الحج بفترة قصيرة

يبدو أن الأزمة التي تمر بها العلاقات بين السعودية وكندا بسبب موقف كندا من اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والانسان في السعودية لن تجد طريقها الى الحل أو الحلحلة قريباً.

فبعد إعلان السعودية عن طرد السفير الكندي واستدعاء سفيرها لدى كندا، عقدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند مؤتمراً صحفياً تناولت فيه الأزمة بين البلدين وأصرت خلاله على موقف بلادها من اعتقال الناشطات السعوديات.

وقالت الوزيرة الكندية: " ليعلم كل الكنديين هنا وفي الخارج إن كندا ستدافع عن حقوق الانسان في الداخل وحول العالم وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان. وهذا الموقف ثابت ومعروف لدى الجميع وينطبق على حقوق المرأة في السعودية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption أكدت وزيرة خارجية كندا كريسيتا فريلاند على موقف بلادها في الدفاع عن حقوق الانسان والنساء داخل وخارج كندا

هل توقف كندا تصدير الأسلحة للسعودية كما فعلت ألمانيا؟

وكانت الوزيرة قد نشرت تغريدة لها عبر تويتر جاء فيها "هالني سجن سمر بدوي في العربية السعودية. تقف كندا الى جانب عائلة بدوي في هذه الأوقات الصعبة وسوف نستمر بالمطالبة بقوة باطلاق سراح كل من رائف وسمر بدوي".

من هي سمر بدوي التي أدى اعتقالها إلى أزمة بين السعودية وكندا؟

وجاء رد فعل السعودية على موقف الوزيرة الكندية عبر التصعيد ضد كندا واتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي ضدها وشملت: