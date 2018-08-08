مصدر الصورة EPA Image caption ألقت السلطات السعودية القبض على سمر بدوي، الناشطة الحقوقية التي يقضي شقيقها حكم بالسجن لعشر سنوات.

أعلنت السعودية في خطوة تصعيدية أخرى مع كندا عن وقف جميع برامج العلاج في كندا ونقل جميع مرضاها الذين يعالجون في المشافي والمصحات الكندية.

يأتي ذلك في وقت طالبت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من المملكة العربية السعودية وكندا بضرورة التوصل إلى حل للأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي اندلعت بين البلدين.

ما هي الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد كندا؟

هل توقف كندا تصدير الأسلحة للسعودية كما فعلت ألمانيا؟

من هي سمر بدوي التي أدى اعتقالها إلى أزمة بين السعودية وكندا؟

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نورت إنه يجب على الجانبين حل هذه الأزمة معا بشكل دبلوماسي.

وكانت الخطوط الجوية السعودية قد أوقفت رحلاتها المباشرة إلى تورنتو، كبرى مدن كندا، عقب مطالبة كندا المملكة بإطلاق سراح الناشطين المدافعين عن حقوق المرأة.

كما جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة مع كندا وطردت سفيرها بسبب ما وصفته "بالتدخل" في شؤون المملكة الداخلية.

وردت كندا على الإجراءات السعودية بأنها سوف "تستمر في دعم حقوق الإنسان".

ومن بين المعتقلين المدافعين عن حقوق المرأة الناشطة الحقوقية الأمريكية من أصول سعودية سمر بدوي، شقيقة المدون السعودي المعتقل في السعودية رائف بدوي.

قلق بالغ

مصدر الصورة AFP Image caption أعربت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، عن بالغ انزعاجها بعد سماعها خبر القبض على سمر بدوي

وأعربت كريستيا فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، عن "بالغ قلقها" حيال طرد السفير، مؤكدة أن كندا سوف "تهب دائما لنصرة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم."

وأضافت: "لن نتردد في نشر هذه القيم، ونعتقد أن هذا الحوار له أهمية بالغة في الدبلوماسية الدولية."

وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، قد قال في وقت سابق إن الموقف الكندي بُني على "معلومات مضللة"، مؤكدا أن أي شخص محتجز لدى السلطات في بلاده "يخضع للقوانين السعودية التي تضمن حقوقه".

وتقدمت منال الشريف، الناشطة في مجال حقوق المرأة السعودية، بالشكر لكندا التي "تحدثت في هذه القضية"، متسائلة عن الوقت الذي تحذو فيه دول الغرب حذو كندا.

وفي تطور سلبي يشير إلى المزيد من تدهور العلاقات بين البلدين، نشر حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي توتير، يُقال إن له صلة بالسلطات السعودية، صورة لطائرة تتجه إلى برج "سي إن" الشهير في تورنتو موسمة بنص يقول: "من تدخل فيما لا يعنيه، لقي ما لا يرضيه".

وربط مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي بين الصورة ومشهد الهجوم بالطائرات على برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وحُذف هذا الحساب، لكن الإصدارات المخزنة من تويتر لا تزال تظهره على الإنترنت.

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