مصدر الصورة AFP Image caption كرة من النيران تشتعل بعد غارة إسرائيلية على غزة

أفادت تقارير بمقتل ثلاثة فلسطينيين في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد إطلاق عشرات الصواريخ على جنوب إسرائيل من القطاع.

وقال مسؤولو وزارة الصحة الفلسطينية إن امرأة حاملا وطفلتها، وعمرها سنة تقريبا، قتلتا في منطقة الجعفراوي.

كما قتل أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية، حماس، شمالي غزة، بحسب ما قاله مسؤولو الصحة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من المدنيين أصيبوا بعد إطلاق صاروخ على سيدروت، وبلدات أخرى قرب حدود غزة.

وتجدد القصف بالصواريخ الإسرائيلية على عدة مواقع في رفح ومحافظة وسط القطاع، وردت فصائل بإطلاق قذائف هاون تجاه مواقع إسرائيلية، بحسب تقارير.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبداللطيف القانوع، إن "المقاومة الفلسطينية في حالة دفاع عن النفس وتقوم بواجبها في رد العدوان عن شعبنا".

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

"هدنة طويلة الأمد"

وقد تجدد العنف بينما تحاول الأمم المتحدة ومصر التوسط في هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس، التي تسيطر على إدارة غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه "قلق جدا".

وأضاف "منعت جهودنا الجماعية انفجار الوضع حتى الآن. وإن لم نحتو التصعيد الحالي فورا، فإن الوضع قد يتدهور بسرعة مفضيا إلى عواقب مدمرة للجميع".

وقال الجيش الإسرائيلي إن العنف اندلع بعد إطلاق مسلحين النار على سيارة للجيش على الحدود في غزة الأربعاء.

وعقب رد إسرائيل بنيران الدبابات أطلقت عشرات الصواريخ تجاه الحدود الإسرائيلية الأربعاء ليلا.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس أنه المسؤول عن تلك الهجمات. وكان عضوان من مسلحي حماس قد قتلا أوائل الأسبوع في قصف إسرائيلي على نقطة للحركة على الحدود الشمالية للقطاع.

وقال حساب الجيش الإسرائيلي على تويتر إن طائراته المقاتلة استهدفت أكثر من 140 موقعا استراتيجيا، من بينها ما وصفه بأنه منشآت لتصنيع الأسلحة ومستودعات.

وأضاف أن "الغارات الإسرائيلية شنت ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة على الحدود الإسرائيلية خلال المساء والليل".

وقال إن حوالي 150 صاروخا أطلقت من غزة تجاه الحدود الإسرائيلية.

وبث التلفزيون الإسرائيلي صور منازل وسيارات مدمرة في بلدة سيدروت.

مصدر الصورة Reuters Image caption صور لصواريخ موجهة إلى إسرائيل

ووقع العنف على الحدود فور عودة وفد من مسؤولين كبار في حماس من القاهرة التي زاروها لمناقشة اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل اقترحته مصر والأمم المتحدة.

وندد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الأربعاء بإطلاق حماس للصواريخ، ودعا الجانبين إلى الابتعاد عن حافة الهاوية.

وشهدت الأشهر الأربعة الأخيرة ارتفاعا في العنف عبر الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 160 فلسطينيا، معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي عبر خلالها آلاف الفلسطينيين عن دعمهم لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازل أجدادهم في مناطق تقع الآن في إسرائيل.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان القوات الإسرائيلية باستخدام قوة مفرطة لمواجهة الاحتجاجات، لكن الجيش الإسرائيلي يقول إنه يطلق النار فقط دفاعا عن النفس، أو على من يحاولون التسلل عبر الحدود.

وقد قتل جندي إسرائيلي بعد إطلاق قناص فلسطيني النار عليه خلال الفترة نفسها، وأدت الأجهزة الحارقة المعلقة ببالونات وطائرات ورقية إلى إشعال مئات الحرائق في جنوب إسرائيل، وإحراق نحو 3000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.