الصليب الأحمر: قتلى في هجوم على حافلة تقل أطفالا في اليمن

قتل عدد من الأطفال في هجوم على حافلة في شمال اليمن، حسب منظمة الصليب الأحمر.

وقالت المنظمة إن عشرات أصيبوا أيضا في الهجوم على الحافلة التي كانت تقل أطفالا في منطقة سوق ضحيان.

وقد استقبل مستشفى في المنطقة عشرات القتلى والجرحي، وفق تغريدة للصليب الأحمر على تويتر.

ولم تحدد التغريدة المصدر المحتمل للهجوم.

إلا أن مصادر قبلية محلية اتهمت التحالف العسكري بقيادة السعودية بشن الهجوم.

ولم يصدر بعد أي تعليق من التحالف، الذي كان قد بدأ في مارس/آذار عام 2015 عملية عسكرية في اليمن قال إنها تستهدف إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي، الرئيس اليمني المعترف به دوليا.

ونبه الصليب الأحمر إلى أن القانون الدولي يضمن حماية المدنيين خلال الصراعات.