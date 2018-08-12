الأردن يعلن مقتل 3 مسلحين في عملية أمنية متواصلة في السلط غرب عمان

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تواصل قوات الأمن الأردنية عملياتها المكثفة في مدينة السلط إلى الغرب من العاصمة عمان ومناطق أخرى ضد ما وصفته بمسلحي "خلية إرهابية".

وانتشلت قوات الأمن الأردنية ثلاث جثث لمسلحين كانوا يتحصنون داخل مبنى انهار جزء بعد تبادل لإطلاق نار.

كما عثرت قوات الأمن على أسلحة أوتوماتيكية في المبنى الذي فجر المسلحون جزءا منه.

وألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مسلحين في عملية المداهمة التي قُتل فيها أربعة من رجال الأمن وإصابة آخرين من المدنيين.

وشكلت الحكومة الأردنية خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة عمر الرزاز تضم وزراء وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية لمتابعة تطورات الوضع.

وتقول مصادر أمنية إن خلية المسلحين كانت تعتزم تنفيذ مخطط يستهدف مهاجمة عدة مواقع بغرض إيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف رجال الأمن والمدنيين.