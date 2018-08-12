39 قتيلا في انفجار مستودع بإدلب السورية

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت إدلب اقتتالا داخليا بين فصائل المعارضة

قتل 39 شخصاً على الأقل، بينهم 12 طفلاً، في انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في بلدة سرمدا في محافظة إدلب السورية قرب الحدود التركية.

وأسفر الانفجار عن إنهيار مبنيين بشكل كامل، وانتشرت فرق الإغاثة لرفع الأنقاض والبحث عن الضحايا.

وقال مصدر في الدفاع المدني لفرانس برس إن فرق الإغاثة تمكنت من "انتشال خمسة أشخاص على قيد الحياة حتى الآن"، مشيراً إلى أن نساء وأطفالا يوجدون بين القتلى.

لكن لا يزال العشرات مفقودين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

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وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس "وقع الانفجار في مستودع أسلحة وذخيرة في أحد المباني السكنية في بلدة سرمدا في ريف إدلب الشمالي قرب الحدود التركية"، مضيفا أن أسباب الانفجار "غير واضحة حتى الآن".

وقال المرصد إن الضحايا معظمهم من عائلات مقاتلين في هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كانوا قد نزحوا من محافظة حمص.

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ويعود المستودع المستهدف، بحسب المرصد، إلى تاجر أسلحة يعمل مع هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما توجد فصائل إسلامية في مناطق أخرى منها وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.

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وشهدت محافظة إدلب على مرحلتين في العام 2017 ثم بداية 2018 اقتتالاً داخلياً بين هيئة تحرير الشام من جهة، وحركة أحرار الشام وفصائل متحالفة معها من جهة ثانية.

وينشط تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة إدلب على شكل خلايا نائمة تتبنى عمليات اغتيال وتفجيرات تحت اسم "ولاية إدلب".

وبالمقابل، تستهدف القوات الحكومية منذ عدة أيام مناطق في ريف إدلب الجنوبي، بقصف مدفعي وصاروخي، تزامنا مع إرسالها تعزيزات عسكرية إلى المناطق المجاورة.

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