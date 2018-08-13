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أعلن المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، أنه لن تكون هناك حرب ولا مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وكتب خامنئي في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإنكليزية "يتحدث مسؤولون أميركيون عنا مؤخرا بصورة وقحة، وإلى جانب العقوبات، هم يتحدثون عن حرب ومفاوضات".

وأضاف "دعوني أقول بضع كلمات للشعب بهذا الصدد: لن تكون هناك حرب ولن نتفاوض مع الولايات المتحدة".

لكن خامنئي قال كذلك إن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلاده ناجمة عن سوء الإدارة داخليا، وليس فقط عن الضغوطات الأميركية.

القطاعات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأمريكية

وأضاف في خطاب ألقاه في طهران "يرى خبراء الاقتصاد والعديد من المسؤولين أن سبب هذه المشكلة ليس خارجيا بل هو داخلي. هذا لا يعني أن لا تأثير للعقوبات، لكن العامل الرئيسي يكمن في كيفية تعاطينا معها".

وأشار خامنئي إلى انهيار الريال الإيراني الذي فقد نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان الماضي.

كما أردف قائلا "إذا تحسن أداؤنا وأصبح أكثر حكمة وفعالية ودقة في التوقيت، لن يكون للعقوبات هذا القدر من التأثير، بل يمكن مقاومتها".

وكانت إيران قد شهدت تظاهرات وإضرابات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار والبطالة وطريقة إدارة الاقتصاد.

مصدر الصورة AFP Image caption فقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/ نيسان

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وفقد الريال الإيراني نحو نصف قيمته منذ أبريل/نيسان بعد تهديد الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات الأمريكية ضد إيران، وتفعيلها العمل بهذه العقوبات لاحقا، فضلا عن الطلب المتزايد على الدولار بين الإيرانيين الذين يحاولون اللجوء إلى العملة الصعبة لحماية مدخراتهم.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار من الاتفاق المعقود عام 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي، الذي خُففت بموجبه العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل كبح نشاطاتها النووية المثيرة للجدل.

وقد أعادت واشنطن، هذا الأسبوع، فرض عقوبات على مشتريات إيران من الدولار وتحويلاتها المالية وتجارتها بالذهب والمعادن الثمينة ومعادن الغرافيت والألمنيوم والحديد، فضلا عن البرمجيات المستخدمة في الصناعة.

بين الماء والنار: إيران في عين العاصفة

وكان خامنئي قد وافق على اقتراح تقدم به رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، بإنشاء محاكم خاصة للتعامل السريع مع الجرائم المالية.

وألقى البنك المركزي الإيراني والقضاء بالمسؤولية عن انخفاض العملة والارتفاع المطرد في أسعار العملة الذهبية على من وصفهم "بالأعداء".

وقالت السلطة القضائية إن أكثر من 40 شخصا من بينهم نائب مدير البنك المركزي السابق قد اعتقلوا بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

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"الفاتح المبين"

وقد تزامنت التصريحات الأخيرة للمرشد الأعلى مع الكشف عن الجيل الجديد من صاروخ بالستي قصير المدى.

وأفادت هيئة إذاعة وتلفزيون "إيريب" الرسمية أن الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "الفاتح المبين" قد "نجح في الاختبارات" وبإمكانه ضرب أهداف برية وبحرية.

كما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي قوله "كما وعدنا شعبنا العزيز، لن ندخر جهداً لزيادة قدرات البلاد الصاروخية، وسنعمل على تعزيز قوتنا الصاروخية كل يوم".

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