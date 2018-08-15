مصدر الصورة AFP/getty images Image caption البطالة بين الشباب أعلى منها بين غيرهم

أفادت تقارير بأن مئات من المتظاهرين في جنوب العراق أشعلوا النيران في مباني المجلس المحلي في قضاء القرنة، التي تبعد حوالي 74 كم من مدينة البصرة.

وكان المتظاهرون غاضبين من مقتل اثنين من المحتجين الثلاثاء، بحسب ما قالوا.

وقد قتلت قوات الأمن أحدهما، عندما فرقت اعتصاما أمام مدخل منشأة نفطية.

أما الرجل الآخر فقيل إنه مات في الحجز.

وكان المحتجون المعتصمون يطالبون بتوفير وظائف لهم.

لماذا يشهد العراق احتجاجات؟

وكانت احتجاجات قد بدأت في البلاد في 8 يوليو/تموز الماضي عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب في البصرة مطالبين بفرص عمل ومتهمين الحكومة بفشلها في تأمين أبسط الخدمات، ومن بينها الكهرباء.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 في المئة. ويشكل من هم أقل من 24 عاما نسبة 60 في المئة من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، بحسب وكالة فرانس برس.

ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.