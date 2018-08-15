احتجاجات جنوب العراق: مئات المتظاهرين "يحرقون" مجلس قضاء القرنة المحلي
أفادت تقارير بأن مئات من المتظاهرين في جنوب العراق أشعلوا النيران في مباني المجلس المحلي في قضاء القرنة، التي تبعد حوالي 74 كم من مدينة البصرة.
وكان المتظاهرون غاضبين من مقتل اثنين من المحتجين الثلاثاء، بحسب ما قالوا.
وقد قتلت قوات الأمن أحدهما، عندما فرقت اعتصاما أمام مدخل منشأة نفطية.
أما الرجل الآخر فقيل إنه مات في الحجز.
وكان المحتجون المعتصمون يطالبون بتوفير وظائف لهم.
لماذا يشهد العراق احتجاجات؟
وكانت احتجاجات قد بدأت في البلاد في 8 يوليو/تموز الماضي عندما فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين شباب في البصرة مطالبين بفرص عمل ومتهمين الحكومة بفشلها في تأمين أبسط الخدمات، ومن بينها الكهرباء.
وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 10,8 في المئة. ويشكل من هم أقل من 24 عاما نسبة 60 في المئة من سكان العراق، مما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب، بحسب وكالة فرانس برس.
ويتزامن هذا التوتر مع محاولات تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو/ أيار وشابتها اتهامات بالتزوير.