مصدر الصورة Reuters Image caption يتابع الجيش الإسرائيلي عن قرب تحركات الفلسطينيين على الحدود بين إسرائيل والقطاع المحاصر.

قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، حسب السلطات في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد المصابين في مظاهرت القطاع الجمعة إلى 241 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة واختناقات بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات بين قوات الجيش الإسرئيلي والفلسطينيين.

وكان آلاف الفلسطينيين قد خرجوا في مظاهرات تحت شعار "جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى" في إطار مظاهرات "العودة الكبرى وكسر الحصار" على طول الحدود الشرقية للقطاع مع الجانب الإسرائيلي المستمرة منذ 30 مارس/ آذار الماضي.

وحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة، فإن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين في هذه المظاهرات منذ انطلاقها بلغ 168 قتيلا و18006 مصابين بجراح مختلفة وجراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. ومن بين القتلى 27 طفلا و3 إناث، ومن بين مجمل الإصابات 3540 طفلا و1728 سيدة، فيما لا يزال 417 يعانون من جراح حرجة.

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وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت، في بيان الجمعة، الفلسطينيين إلى التوجه إلى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة، مؤكدة على "سلمية المسيرة".

وتعهدت باستمرار المظاهرات "حتى تحقق أهدافها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين".