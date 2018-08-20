أكثر من مليوني مسلم يقفون على جبل عرفات لأداء أبرز أركان الحج

مصدر الصورة Reuters

يؤدي نحو مليوني شخص ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة وسط إجراءات متابعة من وزارتي الصحة والحج السعوديتين.

وقال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الوزير السعودي للشؤون الإسلامية في مؤتمر صحفي عقده في مكة إن بلاده تستوعب المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء الحج بيسر وسهولة.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة لوكالة رويترز للأنباء إن السلطات تستعد منذ أشهر لضمان سلامة الحجاج، من خلال أكثر من 30 ألف ممارس صحي يعملون في 25 مستشفى، وتقديم خدمات طبية مجانية بما في ذلك العمليات المعقدة مثل عملية القلب المفتوح.

وكانت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية قد أجبرت الحجاج ليلة الأحد على الاحتماء بالخيام وشق البعض طريقهم بصعوبة في الوحل.

"منع الحج"

يأتي ذلك في وقت اتهمت قطر السعودية بمنع مواطنيها من الحج هذا العام، الأمر الذي تنفيه الرياض، قائلة إن النزاع الدبلوماسي لن يمنع القطريين من الحج.

وعلى الرغم من أن نظام الحصص يسمح لنحو 1200 قطري بأداء فريضة الحج، إلا أن قطر تقول إنه أصبح من المستحيل الحصول على التصاريح، منحية باللائمة في ذلك على الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، إذ قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الدوحة.

قطر تتهم السعودية بمنع مواطنيها من الحج والرياض تنفي

وقال عبدالله الكعبي، من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة القطرية، إن السعودية أغلقت النظام الإلكتروني، الذي تستخدمه وكالات السفر من أجل الحصول على تصاريح الحج للحجاج القطريين.

أغراض سياسية

من جانبها، تقول السعودية إن الحكومة القطرية تستغل القضية لأغراض سياسية، وإن الرياض "ترفض أي سعي لتسييس الحج، أو إقحام الخلافات السياسية في الحج"، حسبما قال المسؤول السعودي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

وكانت السعودية والدول العربية الثلاث الأخرى قد أغلقت حدودها البرية، والبحرية والجوية مع قطر، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، متهمة الدوحة بتمويل الإرهاب، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

مصدر الصورة AFP

وقالت السعودية إن الحجاج القطريين يمكنهم الوصول عبر أي شركة طيران، ما عدا الخطوط الجوية القطرية.

لكن ثلاث وكالات للسفر في الدوحة قالت لرويترز إنها أوقفت محاولة بيع برامج الحج.

وأخفقت الجهود الأمريكية في حل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، اللذين تربطهما علاقة تحالف قوية مع واشنطن.

وتخشى الولايات المتحدة من أن تستفيد إيران الشيعية من الشقاق بين حلفائها السنة، إذ تنخرط السعودية وإيران في حروب بالوكالة، تشمل اليمن وسوريا، وامتدت التوترات بينهما لتشمل الحج في الماضي.

وفي عام 2016، قاطعت إيران موسم الحج لأسباب أمنية، بعد مقتل مئات الحجاج في تدافع، لكن الحجاج الإيرانيون عادوا لأداء الفريضة عام 2017.