نتنياهو ومستشار الأمن القومي الأمريكي يبحثان الملف الإيراني

مصدر الصورة Getty Images Image caption بولتون يقول إن برنامج إيران للأسلحة النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية على رأس التحديات

أجرى جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي محادثات في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ركزت على الملف الإيراني.

واجتمع بولتون مع نتنياهو على عشاء عمل في مقر إقامته بالقدس على أن يستأنفا محادثاتهما اليوم.

وقال بولتون: "لدينا تحديات كبيرة لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم وعلى رأسها برنامج إيران للأسلحة النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية."

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ومن جانبه، قال نتنياهو إنه سيبحث مع بولتون سبل التصدي للـ"عدوان الإيراني" في المنطقة وضمان عدم امتلاك الإيرانيين لسلاح نووي.

وفي نفس الإطار أعلن البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي بولتون مع مسؤولين روس في جنيف هذا الأسبوع في متابعة للقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر الماضي. كما سيزور بولتون أوكرانيا أيضا.

وكان بولتون قال في مقابلة مع شبكة "إيه.بي.سي نيوز" إن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا هدفا مشتركا يتمثل في طرد القوات الإيرانية والقوات التي تقودها إيران من سوريا وإنهاء دعم إيران لجماعة حزب الله اللبنانية."

يذكر أن بولتون أحد الصقور البارزين في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع برنامج إيران النووي.