مصدر الصورة Reuters Image caption القرار يستثني الطلاب وحملة التأشيرات السارية

علقت وزارة الداخلية في البحرين إصدار أي تأشيرات دخول للمواطنين القطريين.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية الثلاثاء "استنادا إلى بيان قطع العلاقات السياسية مع قطر في 5 يونيو/حزيران من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية .. أعلنت وزارة الداخلية تعليق إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين".

ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة تأكيده استثناء "الطلاب القطريين الذين يدرسون في البحرين ... بالإضافة إلى اولئك الذين يحملون تأشيرات" سارية المفعول.

وأضافت أن "هذه القرارات لا تستهدف الشعب القطري، ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين بالأفعال غير المسؤولة للسلطات القطرية، التي لا تراعي حقوق الدول المجاورة، ولا مبادئ القانون الدولي".

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت في 5 يوينو/حزيران من العام الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، متهمة إياها بإقامة علاقات مع إيران ودعم جماعات إرهابية.

وألغيت مشاركة الدوحة في التحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن، كما أغلقت المنافذ البرية مع قطر ومنعت الطائرات القطرية من التحليق عبر أجواء تلك الدول والنقل البحري إلى قطر عبر موانئها.

ونفت قطر، التي تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذه الاتهامات.

وسعت دولة الكويت إلى التوسط في الأزمة، لكنها لم تحرز أي تقدم يذكر.