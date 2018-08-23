شركة سياحة بريطانية تجلي زبائنها من فندق بمصر إثر وفاة زوجين

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أجلت شركة توماس كوك للسياحة جميع زبائنها من فندق بالغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر بعد وفاة زوجين بريطانيين.

وقد توفي جون كوبر 69 عاما وزوجته سوزان 63 عاما من بيرلني في مقاطعة لانكشير اثناء إقامتهما في فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك" على ساحل البحر الأحمر في الغردقة.

وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وعرضت الشركة على زبائنها الآخرين نقلهم إلى فنادق بديلة أو رحلات جوية لإعادتهم إلى بلادهم.