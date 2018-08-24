تعرف على معصوم مرزوق "العسكري والدبلوماسي والأديب"

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قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس السفير معصوم مرزوق، وهو سياسي معارض طرح قبل أيام مبادرة للاستفتاء على استمرار النظام السياسي الحالي في مصر، وستة معارضين سياسيين 15 يوما على ذمة التحقيق، على أن يستأنف التحقيق يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقال المحامي خالد علي، الذي حضر التحقيق، هو وعدد من المحامين الآخرين، إن الاتهامات الموجهة لمرزوق وخمسة آخرين هي "مشاركة جماعة إرهابية (يقصد بها الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر) في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

النيابة المصرية تحبس معصوم مرزوق على ذمة التحقيق

ولكن من هو معصوم مرزوق؟

بعد حرب 1967 ترك مرزوق دراسة الهندسة ليلتحق بالكلية الحربية ثم شارك من خلال سلاح الصاعقة فى حربي الاستنزاف وأكتوبر عام 1973.

وبعد الحرب التحق مرزوق بوزارة الخارجية حيث عمل خلال مسيرته كدبلوماسي في الإكوادور ونيويورك والأردن وسفيرا لمصر في أوغندا وفنلندا وإستونيا.

وللسفير مرزوق اهتمامات أدبية فهو كاتب قصة قصيرة وفاز بجوائز مصرية عنها، ومن بين مؤلفاته مجموعة قصصية بعنوان: "الولوج في دائرة التيه" ورواية بعنوان: " أشجار الصبار".

كما ترجم دراسات عديدة عن حروب مصر عام 1967 وحرب اليمن ودراسات عن الصراع العربى الإسرائيلى.

ويأتي القبض على مرزوق بعد إعلانه عبر صفحته على فيسبوك بداية الشهر الجاري عن مبادرة يطالب فيها بإجراء استفتاء شعبي حول استمرار النظام الحالي في الحكم من عدمه.

مصدر الصورة Reuters Image caption معصوم مرزوق طرح مبادرة تقضي بالاستفتاء على استمرار النظام الحالي في مصر

وتتضمن المبادرة الدعوة للاحتشاد في ميدان التحرير يوم 31 أغسطس/آب الجاري، إن لم يستجب لفكرة الاستفتاء.