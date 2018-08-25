مقتل وإصابة 13 من الشرطة المصرية في هجوم بمدينة العريش

مصدر الصورة AFP/Getty

قتل 4 من مجندي الشرطة المصرية وأصيب 9 آخرون إثر هجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش صباح اليوم، فيما قتلت القوات 4 مسلحين وأجبرت باقي المهاجمين على الفرار، بحسب مصدر أمني مصري.

وقال المصدر إن قوات الشرطة تعاملت مع الهجوم حيث كان يرتدي أربعة مسلحين أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة خفيفة وذلك على كمين الخزان الأمني بمدينة العريش، بشمال سيناء.

وأوضح المصدر أن أحد المسلحين وكان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب النقطة الأمنية، مما نتج عنه مقتل المجندين الثلاثة وإصابة تسعة آخرين، من بينهم ضابط برتبة نقيب.

وبحسب المصدر الأمني، استخدم المهاحمون أسلحة آر بي جي لمهاجمة النقطة الأمنية، وأجبرت القوات باقي المهاجمين على الفرار، وتحفظت على جثث القتلى من المسلحين.

وعادة ينفذ المسلحون هجمات تستهدف حواجز أمنية ورجال أمن وجيش في محافظة شمال سيناء.

تسلسل زمني لأبرز الهجمات على قوات الأمن والجيش في مصر

وتقوم قوات الجيش والشرطة المصرية منذ عام 2013 بعملية أمنية واسعة النطاق في شمال سيناء، للقضاء على مسلحين أعلنوا الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية تحت اسم "ولاية سيناء".

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، أعلن مسلحون تابعون لتنظيم الدولة مسؤوليتهم عن كثير منها.