مصدر الصورة EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Image caption جانب من آثار الزلزال الذي ضرب كرمانشاه في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي (أرشيف)

ضرب زلزال بلغت قوته نحو 6 درجات على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين العراق وإيران في الساعات الاولى من يوم الأحد.

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان في محافظة كرمانشاه غربي إيران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية إن اثنين من التوابع لحقا الزلزال تعدت قوة كل منهما الثلاث درجات على مقياس ريختر.

وأفادت الأنباء بمقتل شخص واصابة نحو 58 آخرين أغلبهم في مدينة طازه أباد شمال شرقي محافظة كرمانشاه.

وشعر سكان العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى مثل أربيل وديالى ودهوك والسليمانية بالزلزال بحسب ما اعلنه التلفزيون العراقي لكنه أوضح أنه لم يكن هناك أي إصابات جراء الزلزال.

وكانت إيران قد شهدت أعنف زلزال خلال العقد الأخير في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر وضرب نفس المنطقة الجبلية مما أدى إلى مقتل أكثر من 530 شخصا وإصابة الآلاف كما ترك دمارا كبيرا في عدد من المدن والقرى.

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