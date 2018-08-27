مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة مجهرية للبكتيريا المسببة للكوليرا

تعهد وزير الصحة الجزائري مختار حسبلاوي بالقضاء على وباء الكوليرا الذي أصاب حتى الآن 49 شخصا في خمس ولايات في غضون أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال حسبلاوي أثناء .يارته للمصابين بالمرض يوم الاثنين إن الدولة وضعت "استراتيجية مكنت من محاصرة (المرض) ومنع انتشاره. وتعهد بالقضاء على المرض في غضون أيام قبل بداية العام الدراسي.

وأضاف حسبلاوي أنه منذ الإعلان عن ظهور وباء الكوليرا في البلاد تم رصد 147 حالة يشتبه إصابتها بالمرض في خمسة ولايات و هي البليدة، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، وتيبازة والبويرة والجزائر العاصمة وعين الدفلى. واشار إلى أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة 49 منهم بالكوليرا .

وحول أسباب تفشي الكوليرا أكد الوزير أنه "لم يتم إلى حد الآن تحديد الأسباب النهائية بالرغم من اكتشاف منبع بمنطقة سيدي الكبير بأحمر العين بتيبازة و الذي أثبتت التحاليل احتوائه على البكتيريا المسببة لهذا المرض".

ورفضت وزراة الصحة الجزائرية فرض حالة الطوارئ في البلاد إثر تفشى المرض، حسبما قالت صحيفة الشروق الجزائرية.

وقالت الوزارة "الموقف ليس شبيها بالموقف عند تفشي المرض عام 1986 حتى يبرر فرض حالة الطوارئ. عدد الحالات المسجلة محدود وتحت السيطرة حتى الآن. ولم تسجل حالات جديدة للإصابة بالمرض".