ليبيا: مقتل العشرات في اشتباكات للمليشيات بطرابلس

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليبيا تعاني من فوضى منذ سنوات

تقول السلطات الليبية إن عشرات الأشخاص قتلوا وأصيب مئات آخرون هذا الأسبوع في اشتباكات بين المليشيات المتصارعة في العاصمة، طرابلس.

واندلعت الاشتباكات، الإثنين، في الضواحي الجنوبية للمدينة.

وقال سكان محليون لبي بي سي إن عددا من الأسر لا تزال عالقة بسبب الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، من بينها الصواريخ والدبابات والرشاشات المضادة للطائرات.

ويقول مراسل بي بي سي في شمال أفريقيا إن العاصمة، طرابلس، تشهد الآن إحدى أسوأ المعارك المتواصلة بين المليشيات المتصارعة منذ عام 2014.

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وحث سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في ليبيا، في بيان مشترك، الجماعات المسلحة على الدخول في حوار سلمي.

وقد غرقت ليبيا في الفوضى والصراع المسلح بين جماعات متنافسة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمالي الأطلسي للاطاحة بحكم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عام 2011.

وترى عدد من الدول أن استقرار ليبيا ضرورة لمواجهة تهديدات "إرهابية". وثمة آمال بأن يساعد ذلك في التعامل مع مشكلة الهجرة غير القانونية التي تأتي إلى أوروبا عبر ليبيا.