مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) ليبيا تعاني من اضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي

أعلنت السلطات في ليبيا فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس بعد 6 أسابيع من إغلاقه بسبب توتر بشأن عمليات تهريب، بحسب تقارير.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الداخلية الليبية قولها إن معبر رأس جديرأعيد فتحه لـ"تسهيل (حركة) المسافرين الليبيين والتونسيين".

ونشرت قناة 218 الليبية الخاصة عبر صفحتها على موقع فيسبوك بثا حيا لإعادة فتح المعبر.

وأثار فتح معبر رأس جدير بقرار من وزير الداخلية الليبي غضب سكان مدينة بن قردان الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على القرار الذي تم "دون اتفاق رسمي" بين السلطات الليبية والتونسية، على حد تعبيرهم.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد احتج عدد من سكان بن قردان على إعادة فتح معبر رأس جدير "دون اتفاق رسمي تونسي ليبي".

وكانت ليبيا منعت عبور السلع إلى تونس بهدف منع تهريب الوقود ومواد أخرى، حسب مسؤولين لليبيين.

وأثار المنع احتجاجات التجار في بن قردان، الذي يعتمدون في نشاطهم على السلع العابرة للحدود، من بينها التهريب.

وتم إغلاق معبر رأس جدير مرات عديدة في السنوات الأخيرة، وكان إغلاقه في كل مرة يثير احتجاجات وتوترا في الجانب التونسي من الحدود بين البلدين.

وتشير السلطات التونسية إلى صعوبة التفاوض مع السلطات الليبية بشأن الإجراءات الجمركية، في ظل الفوضى التي تعيشها البلاد من سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

كما يأتي فتح المعبر بعد ساعات من إغلاق مطار طرابلس الوحيد العامل في ليبيا بسبب المعارك.

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