انهيار مدرسة في هجوم انتحاري وسط العاصمة الصومالية مقديشو

مصدر الصورة ABDI RAHMAN ADNI Image caption قوة الانفجار أدت لانهيار مدرسة على رؤوس التلاميذ

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريا شن هجوما كبيرا بسيارة مفخخة على مبنى حكومي في العاصمة مقديشو مما أدى إلى انهيار مدرسة مجاورة.

وقال مسؤولون محليون لبي بي سي إن التفجير الذي وقع في منطقة هاولواداغ أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين من بينهم 6 أطفال.

وأدى الانفجار أيضا إلى هدم منازل مجاورة وسطح أحد المساجد.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعاني الصومال من صراع مسلح وحرب أهلية منذ 1991، وتخوض الحكومة الحالية المدعومة من الغرب حربا ضد حركة الشباب المتشددة.

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مصدر الصورة TWITTER/ @SAXAFI111 Image caption مسؤول بالشرطة قال إن الهجوم وقع بشيارة مفخخة

وقال ضابط شرطة لوكالة رويترز إن "سيارة مفخخة اخترقت مبنى بلدية هاولواداغ وانفجرت فيه، لكن الوقت مازال مبكرا لتقييم الموقف والحديث عن عدد الضحايا."

وتواجه الحكومة المركزية في مقديشو، التي تشكلت في 2012، صعوبات لفرض سيطرتها على البلاد، رغم الدعم الغربي ومساندة الأمم المتحدة ووجود قوات من الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

ورغم نجاحها عام 2011 في طرد مقاتلي حركة الشباب من العاصمة مقديشو، وفقدان الحركة كل الأراضي، التي كانت تسيطر عليها تقريبا، إلا أنها ما زالت تشكل خطرا كبيرا، وكثيرا ما تشن هجمات على أهداف عسكرية ومدنية سواء في مقديشو أو خارجها.

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