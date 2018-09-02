مصدر الصورة AFP Image caption المحتجون يطالبون بتحسين الخدمات وتوفير المياه ومحاربة الفساد

أغلق مئات المتظاهرين العراقيين في مدينة البصرة طرقا رئيسيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والفساد والبطالة.

وقطع المتظاهرون طريقا يربط بين البصرة والعاصمة بغداد، بالإضافة إلى طريق آخر يؤدي إلى الحدود الإيرانية.

وتفيد تقارير بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مدخل حقل النفط نهر بن عمر.

وكان عشرات المحتجين قد هددوا باقتحام الحقل النفطي، إذا لم تلب السلطات مطالبهم بتحسين الخدمات الأساسية وتوفير المياه الصالحة للشرب.

وذكرت الشرطة أن 150 متظاهرا تجمعوا أمام مدخل الحقل، وسط تصاعد الغضب الشعبي، من الخدمات السيئة وتفشي الفساد.

وقال المسؤولون عن الحقل إن المنشأة النفطية تعمل بشكل طبيعي.

مصدر الصورة AFP/Getty Images Image caption المتظاهرون أغلقوا طريقا يربط بين البصرة والعاصمة بغداد

وتجمع محتجون آخرون في طريق شرقي البصرة يؤدي إلى الحدود مع إيران، وحاولوا منع الشاحنات من التحرك عبر الحدود.

وهدد المحتجون باقتحام المنشأة النفطية إذا لم تستحب السلطات لمطالبهم بشأن مياه الشرب التي يصفها السكان بأنها غير صالحة لملوحتها الزائدة.

ونقلت وكالة رويترز عن حسن علي، أحد قادة الاحتجاجات قوله: "لن نسمح بتشغيل المنشأة النفطية إلا إذا وفورا لنا المياه الصالحة للشرب. لا خدمات ولا عمل، ثم لا مياه صالحة للشرب، سئمنا من هذا الوضع".

ورشق مئات المحتجين الجمعة المباني الحكومية في المدينة وحاولوا اقتحامها مطالبين بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

وتسعى الكتل السياسية إلى تشكيل حكومة ائتلافية منذ انتخابات 12 مايو /أيار، التي شابتها مزاعم التزوير.

ويشكل إنتاج حقول البصرة نسبة 95 في المئة من إنتاج العراق النفطي، وأي اضطراب في المنشآت النفطية سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد البلاد الذي يعتمد أساسا على صادرات النفط.