كيف يتم انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان وتشكيل الحكومة في العراق؟

مصدر الصورة Reuters Image caption يرى كل تكتل أنه يضم العدد الأكبر من النواب

قبيل عقد البرلمان العراقي أول جلساته يوم 3 سبتمبر/أيلول 2018 أعلنت كتلتان أنهما تضمان أكبر عدد من نواب البرلمان بالتالي يصبح من حقهما أن تكلف بتشكيل الحكومة الحكومة العراقية المقبلة.

الكتلة الاولى وتضم 16 كيانا سياسيا، بينها تحالف "سائرون" بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

وبحسب البيان الصادر عن الكتلة الجديدة فإنّ عدد النواب المنضوين فيها يبلغ 170 نائباً من عدد أعضاء البرلمان البالغ 328.

أما الكتلة الثانية فهي بزعامة هادي العامري، زعيم ائتلاف النصر الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات مايو/أيار الماضي إلى جانب زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وأعلنت الكتلة عن جمع 145 مقعداً، ومن أبرز القوى المنضوية في هذا الكتلة قائمتا "الفتح" و"دولة القانون" وقيادات سياسية أخرى. وقالت الكتلة إن تحالف الصدر والعبادي قد تسرع في الاعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان وأنها هي صاحبة التكتل الأكبر.

فيما لا يزال موقف التحالف الكردستاني ( 43 مقعدا) غير واضح حتى الآن و تسعى الكتلتان إلى استمالته الكردستاني لصفها. ومن المتوقع أن يكون الصوت الكردي هو الذي يرجح الكتلة التي ستكلف بتشكيل الحكومة.

ونظرأ الى توزع القوى السنية بين التكلتين وضرورة حصول أي مرشح لهذا المنصب على الأغلبية المطلقة فإن الكتلة الأكبر في البرلمان هي من المرجح أن تكون صاحبة الكلمة في تسمية أي شخص لرئاسة البرلمان.

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مصدر الصورة Reuters Image caption تحالف المالكي والعامري ضد العبادي

آلية تشكل الحكومة

بعد إعلان النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والمصادقة عليها، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج.

ينتخب البرلمان رئيساً جديداً له ونائبين لرئيس المجلس خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من العرب السنة وله نائب كردي وآخر شيعي.

وتنص المادة (55) من الدستور العراقي على : "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".

وينتخب البرلمان رئيسا جديدا للعراق خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف أن يكون الرئيس كرديا.

وتنص المادة (70) من الدستور العراقي على ما يلي:

أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.

ثانياً: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اكبر عدد من الأصوات ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.

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يكلف رئيس الجمهورية زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتنص المادة (76) من الدستور العراقي على ما يلي :

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.

ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيا" من هذه المادة.

رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.