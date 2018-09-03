متجر في الكويت يبيع أسماكا بـ"عدسات لاصقة"

Image caption تداول مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة سمكة تنزلق منها عين مزيفة

أغلقت السلطات الكويتية متجرا لبيع الأسماك تعمد وضع عدسات لاصقة لأسماكه تجعلها تبدو كأنها طازجة.

وكان مستخدمون محليون قد تداولوا على تطبيق واتس آب فيديو للأسماك.

كما تداول مدونون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي وجريدة البيان صورا، من بينها صورة لعين مزيفة تنزلق من عين السمكة.

واغتنم بائعو أسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "بدون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

وقال مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "لا تحكموا على جودة الأسماك من خلال أعينها"، في حين أشاد آخرون بالخطوة التي أقدم عليها المتجر واعتبروها من طرق التسويق لبضاعته.

وكان بائع أسماك في الكويت قد اتهم في يوليو / تموز الماضي بحشو الأسماك مسامير صلب لزيادة وزنها وقيمتها السوقية.

---------------------------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.