"انفجار" في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة المصرية
اعتقلت قوات الأمن المصرية رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية وسط القاهرة، بحسب ما أوردت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية مصرية.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتقع السفارة في حي جاردن سيتي الذي يوجد به عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية التي تتمتع بحراسة مشددة، لكن قوات الأمن فرضت مزيدا من الاجراءات الامنية في المنطقة وأغلقت الطرق المؤدية إليها.
وكان مسؤول أمني بوزارة الداخلية قال لبي بي سي إن شخصا كان يحمل حقيبة بها عبوة ناسفة فجرها في محيط السفارة.
تسلسل زمني لأبرز الهجمات على قوات الأمن والجيش في مصر
ونشرت السفارة الأمريكية في مصر على صفحتها على تويتر أنها "على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة"، مطالبة الجميع بتوخي الحذر.
وأضافت السفارة أن وسائل المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث.
ولاحقا قالت السفارة الامريكية في بيان لها علي تويتر إن الشرطة المصرية قد أنهت تحقيقاتها الأولية في موقع الحادث وأعلنت عودة السفارة للعمل مرة أخري.
وخفت حدة الهجمات التي ينفذها متشددون في مصر في الفترة الأخيرة، لكن بعض المناطق، بما فيها العاصمة القاهرة، تتعرض من حين لآخر لهجمات مسلحة تستهدف في الأغلب عناصر الأمن.
وتنشط في منطقة سيناء شمال شرقي مصر تنظيمات مسلحة متشددة من بينها تنظيم "ولاية سيناء" الذي يوصف بأنه فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر.