رحلة حقاني من "الجهاد الأفغاني" ضد الروس إلى ألد أعداء الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption لعب حقاني دورا كبيرا في "الجهاد الافغاني" بدعم أمريكي

أكدت حركة طالبان افغانستان أن أحد قادة الحركة، جلال الدين حقاني قد توفي قبل بعد معاناة طويلة مع المرض.

ورغم عدم اعلان الحركة تاريخ الوفاة إلا أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن وفاته قبل 4 سنوات على الاقل.

ونقلت صيحفة نيويورك تايمز عن أحد مساعدي حقاني عام 2015 تأكيده أن الأخير توفي قبل عام تقريبا.

ولعبت الشبكة التي أسسها حقاني دورا كبيرا في المعارك ضد القوات السوفييتية التي احتلت أفغانستان في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وكان حقاني شخصية قبلية تنتمي لمنطقة باكتيكا الأفغانية وله العديد من الممتلكات في اقليم وزيرستان في باكستان.

ورغم أن معظم مقاتلي الشبكة هم أفغان، إلا أن للشبكة أتباعا في العديد من المناطق القبلية في باكستان، كما هناك من يرى أن للشبكة علاقات راسخة مع المؤسسة الأمنية الباكستانية.

وكانت منطقة شمالي وزيرستان القبلية في باكستان المكان الذي كانت تنطلق منه العمليات والهجمات التي استهدفت القوات الروسية التي كانت تحتل افغانستان.

مقتل نصير الدين حقاني القيادي البارز بشبكة حقاني في باكستان

"الجهاد الافغاني"

لعبت المخابرات المركزية الأمريكية دورا أساسيا في دعم وتسليح شبكة حقاني وكانت توليه اهتماما كبيرا وتعتبره شخصية محورية في "الجهاد الافغاني" ضد الروس.

كما تلقى حقاني دعما ماليا وعسكريا كبيرا من باكستان.

ولا يزال العديد من المراقبين في الغرب وباكستان يرون أن للشبكة صلات قوية بالمخابرات الباكستانية رغم نفي الأخيرة.

في أواسط سبعينيات القرن الماضي انتقل حقاني واسرته إلى منطقة وزيرستان الواقعة في أقصى شمال غربي باكستان وبعد الغزو الأمريكي لأفغانستان باتت المنطقة مقرا لحركته.

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مع وصول حركة طالبان إلى الحكم في افغانستان عام 1996 تحالف حقاني معها وكان ضمن وفد الحركة الذي كان يزور باكستان اوأخر عام 2001 قبيل بدء الولايات المتحدة بشن غارات واسعة على افغانستان بسبب إيواء طالبان لزعيم القاعدة اسامة بن لادن.

غاب حقاني عن الأنظار وتوارى خلال وجوده في اسلام آباد، وبعدها بعدة أشهر ظهر في منطقة وزيرستان القبيلة حيث أسس أول قاعدة للعمل العسكري ضد القوات الأمريكية والغربية في افغانستان.

كلينتون: واشنطن عقدت محادثات مع شبكة حقاني

وتعتبر الهجمات التي تشنها الجماعة انطلاقا من وزيرستان ضد القوات الغربية هي الأكثر فعالية وألحقت أفدح الخسائر بهذه القوات بالمقارنة مع باقي الجماعات. والمقاتلون الباكستانيون في الجماعة والذين يعرفون باسم طالبان البنجاب بين أبناء منطقة وزيرستان والعرب والقادمون من أسيا الوسطى هم الأكثر شراسة.

وتدهورت صحة حقاني خلال السنوات الماضية وكان نجله القائد الفعلي للحركة وقد تمت ترقيته الآن إلى منصب نائب زعيم حركة طالبان بعد تأكيد وفاة والده.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن حقاني قد اتصل بداعميه السعوديين لدى تدهور صحته وطلب منهم مساعدته في تلقي العلاج في السعودية. وحسب الوثائق التي نشرتها ويكيليكس فإن نورالدين، أحد انجال حقاني، قد التقى بالسفير بالسعودي في باكستان عام 2012 وأخبره أن صحة والده تدهورت بشدة مؤخرا و أنه بحاجة إلى تلقي العلاج في السعودية.

وقد رفعت الخارجية السعودية الطلب إلى الملك عبد الله، ولم تشر الوثائق إلى سفره الى السعودية.

وحسب ويكيليكس كان حقاني يحمل جواز سفر سعودي حصل عليه خلال سنوات "الجهاد الافغاني".