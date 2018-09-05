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رفض أحد إخوة الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، تلميحات بأنه انتقد دور الملك وولي العهد، محمد بن سلمان، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه يتحدث مع المتظاهرين المناهضين للسعودية في العاصمة البريطانية لندن.

ويظهر الأمير أحمد بن عبد العزيز في مقطع فيديو وهو يتفاعل مع المتظاهرين خارج السفارة السعودية، ويقول إن شقيقه الملك وابنه ولي العهد، هما فقط المسؤولين عن إدارة البلاد، وذلك ردا على هتافات المحتجين الذين ينتقدون العائلة المالكة بأكملها.

كما أضاف بن عبدالعزيز ردا على إدانة المحتجين للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، أن عليهم التوجه بالطلب لولي العهد محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، لإنهاء الحرب.

وفسرت بعض وسائل الإعلام وبعض الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المعارضة للسلطات السعودية، تصريحات أخو الملك بأنها تعني أنه ينأى بنفسه عن الملك وولي العهد، إذ يلقي باللائمة عليهما في الصراع الدائر في اليمن.

"كلام غير دقيق"

وكان رد الأمير أحمد بن عبد العزيز في 5 سبتمبر/ أيلول، الخبر الأول في معظم وسائل الإعلام السعودية مثل صحيفة الرياض وعكاظ وموقع سبق الإلكتروني، لكن أيا من المواقع لم يقدم أي معلومات إضافية بعد إعادة نشر الرد القصير للأمير أحمد ، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في رد الأمير وفقا لوكالة الأنباء السعودية "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق".

وأضاف قائلا "لقد أوضحت أن الملك وولي العهد مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد، ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وبث التلفزيون الرسمي هذه التصريحات في وقت متأخر من يوم 4 سبتمبر/ أيلول مع صورة ثابتة للأمير، دون عرض أي لقطات من الفيديو المثير للجدل.

"المسؤولية تقع على أفراد محددين"

ويظهر الأمير أحمد بن عبدالعزيز في مقطع الفيديو أثناء اقترابه من المتظاهرين الذين كانوا يهتفون باللغة الإنجليزية "يسقط آل سعود، عائلة آل سعود المجرمة"، ويسألهم لماذا ينتقدون آل سعود كلهم بينما المسؤولية تقع على أفراد معينين.

وقد أثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وظهر أكثر من وسم حول الموضوع أبرزها وسم "نبايع أحمد بن عبد العزيز ملكا"، ووسم مضاد "نتعهد بالولاء للملك سلمان بن عبدالعزيز".

وشغل أحمد بن عبد العزيز لفترة وجيزة منصب وزير الداخلية عام 2012، إلى أن خلفه بعد خمسة أشهر من توليه المنصب المسؤول البارز في مكافحة الإرهاب الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

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